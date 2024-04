Jak w pełni wykorzystać kontroler DualSense – poradnik

Kontroler DualSense, który jest standardowym kontrolerem do konsoli PlayStation 5, oferuje szereg nowych funkcji, które mają na celu zwiększyć immersję w grach. Wśród tych funkcji znajdują się haptyczne wibracje, adaptacyjne triggery oraz wyciszone przyciski. Te trzy elementy są podstawą działania haptyki w kontrolach do Playstation 5 i warto wiedzieć jak one działają i w jaki sposób możemy je konfigurować, by wrażenia z rozgrywki były jeszcze lepsze.

Czym jest sama haptyka? Haptyka to technologia używana w grach, która dostarcza użytkownikowi informacji zwrotnej za pomocą dotyku. Chodzi o fizyczne lub sensoryczne oddziaływanie na gracza poprzez wibracje, siłę nacisku, impulsy lub inne bodźce taktylne. To pozwala graczowi odczuwać różnice w teksturach, wibracje czy nawet symulować fizyczne działania w grze, co dodaje głębi do doświadczenia wirtualnego świata. Haptyka może być wykorzystywana w kontrolerach gier, wirtualnej rzeczywistości (VR), a nawet w specjalnych kurtkach czy rękawiczkach, aby jeszcze bardziej zanurzyć gracza w świecie gry. My w poniższym artykule skupimy się przede wszystkim na haptyce związanej z kontrolerami DualSense, które zostały wprowadzone przy okazji premiery Playstation 5. To zacznijmy od najważniejszego elementu i największego „ficzera” związanego z haptyką czyli haptyczne wibracje.

Haptyczne wibracje

Haptyczne wibracje to jedna z najważniejszych nowych funkcji kontrolera DualSense. Dzięki nim możesz poczuć wrażenia dotykowe, które są generowane przez grę. Na przykład, podczas jazdy po nierównej drodze możesz poczuć, jak samochód podskakuje, a podczas strzelania z broni możesz poczuć, jak odrzut wstrząsa twoimi rękami. Rozwiązane stosowane od lat w różnych kontrolerach, ale w przypadku DualSense te doznania mogą być lepiej dopasowane do konkretnej gry czy sytuacji, jaka dzieje się w samej produkcji.

Aby w pełni wykorzystać haptyczne wibracje, warto skupić się na następujących aspektach:

Siłę wibracji. Siłę wibracji można dostosować w ustawieniach kontrolera. Im większa siła wibracji, tym bardziej realistyczne będą wrażenia dotykowe. Ustawienia związane z DualSense znajdziecie w zakładce Ustawienia i Akcesoria. Jest to pierwsza opcja „Intensywność wibracji” i tutaj jest kilka opcji z których możemy skorzystać.

Adaptacyjne triggery

Adaptacyjne triggery to kolejna ważna nowość w kontrolerze DualSense. Dzięki nim możesz poczuć, jak w danej sytuacji reaguje broń lub pojazd. Na przykład, podczas strzelania z broni możesz poczuć, jak napina się spust, a podczas prowadzenia samochodu możesz poczuć, jak zmienia się opór pedałów.

Aby w pełni wykorzystać adaptacyjne triggery, warto skupić się na aspekcie samego oporu triggerów. Tutaj podobnie jak wcześniej mamy odpowiednie opcje w zakładce Ustawień i Akcesoria i na nowym ekranie to druga opcja. Warto przetestować różne ustawienia i sprawdzić jaka wersja jest dla Was. Co ważne powyższe ustawienia zarówno związane z haptycznymi wibracjami jak i adaptacyjnymi triggerami dotyczą całego pada, ale często w grach można je jeszcze dodatkowo doprecyzować i modyfikować, więc warto sprawdzić w ustawieniach konkretnej gry jak one wyglądają.

Wyciszone przyciski to funkcja, która ma na celu zmniejszyć hałas generowany przez kontroler. Dzięki niej możesz grać bez przeszkadzania innym, a także podczas samej gry kontroler nie jest też tak słyszalny. Nie jest to opcja, którą możemy dodatkowo włączyć w samym kontrolerze czy ustawieniach pada, ale element, który jest wyczuwalny przy codziennym korzystaniu z pada.

Podsumowanie

Kontroler DualSense to potężne narzędzie, które może znacznie zwiększyć immersję w grach. Warto zapoznać się z jego możliwościami i dostosować ustawienia do swoich preferencji. Dzięki temu możesz w pełni wykorzystać potencjał kontrolera i cieszyć się jeszcze większą radością z grania. Tym bardziej, że opcji nie jest przesadnie dużo, ale między sobą mogą w znaczący sposób zmienić doznania płynące z rozgrywki. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy korzystacie z haptycznych wibracji i adaptacyjnych triggerów w kontrolerach DualSense czy jednak totalnie je wyłączacie.