Remake Prince of Persia: Piaski Czasu tworzony od zera?

Książe Persji w ostatnim czasie powrócił na PC i konsole obecnej i starej generacji. Po dobrych kilku latach przerwy pojawiła się nowa odsłona, która notabene zebrała naprawdę pochlebne recenzje. Sam miałem okazję w nią pograć i faktycznie również i mnie przypadła do gustu. Jednak wielu fanów Prince of Persia tej najświeższej produkcji nie traktuje jako pełnoprawnego tytułu i w dużej mierze mogę się z nimi zgodzić. Największa ilość fanów czekała na pełnoprawny reamke Prince of Persia Piaski Czasu, czyli gry z 2003 roku, która wnosiła wówczas całkiem spory powiew świeżości do świata Księcia Persji. O tym tytule wiedzieliśmy już od dobrych kilku lat, jednak dwa lata temu Ubisoft przekazał produkcję tego tytułu z indyjskiego oddziału do Ubisoft Montreal. Od tego czasu nie pojawiały się żadne konkretne informacje na temat tego tytułu. Możliwe jednak, że teraz będziemy mieć już znacznie więcej danych.

Jak na razie wszystkie poniższe informacje są plotkami i nie były przez Ubisoft potwierdzone, ale mogą wskazywać na jedno. Remake Prince of Persia Sands of Time jest tworzony od zera, wyrzucając niemal każdy element stworzony przez indyjski oddział. Nowości (jeśli wierzyć plotkom) będzie naprawdę bardzo dużo. Po pierwsze gracze zyskają zupełnie nowy mechanizm parkouru i walki, zmieniono aktora, który w sesjach motion capture miał grać głównego bohatera, a na koniec przebudowano zupełnie cały scenariusz rozgrywki.

Powiem szczerze, że odważny ruch ze strony Ubisoftu, mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości poznamy nieco więcej informacji na temat nowej odsłony remake Prince of Persia, bo gra po tylu latach od pierwotnej premiery może nabrać zupełnie nowych kształtów. Co ciekawe to nie koniec atrakcji dla fanów Prince of Persia, bo właśnie francuski wydawca zapowiedział The Rogue Prince of Persia platformówkę 2D typu rougelike. Gra ukaże się już 14 maja bieżącego roku we wczesnym dostępie na platformie Steam. Wygląda na to, że Ubisoft bardzo mocno chce rozwijać tę markę, choć nie mam przekonania czy tworzenie kilku mniejszych produkcji to najlepsze rozwiązanie. Może znacznie lepsze będzie skupienie się na jednej „głównej” produkcji? Ale to już pytanie bezpośrednio do samego Ubisoftu.