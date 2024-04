Składany telefon za mniej niż 2000 zł staje się rzeczywistością

Urządzenia mobilne to tak właściwie bardzo szeroka grupa rozwiązań. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiła się chyba największa nowość czyli składane telefony. Owszem znane były już wcześniej, jednak to co wyróżnia nowe urządzenia to fakt, że ekran w nich jest elastyczny. Dzięki czemu mamy jedną całą pełną powierzchnię, którą możemy bez problemu wykorzystywać w pełni. Prowodyrem całej tej technologii był niewątpliwie Samsung, który jako pierwszy na masową skalę zaczął produkować takie rozwiązania. Wśród nich można znaleźć dwa sztandarowe czyli Samsunga Galaxy Flip oraz Samsunga Galaxy Fold. To pierwsze rozwiązanie jest zauważalnie tańsze i przez wiele osób preferowane przede wszystkim ze względu na poręczność i mobilność. Dlatego też zaczęli kolejni producenci dołączać do wyścigu zbrojeń. Ceny tych urządzeń zaczęły sukcesywnie spadać, a właśnie wygląda na to, że mamy kolejny krok milowy, bowiem najświeższy telefon od Nubii powinien być dostępny w sprzedaży za niespełna 2000 zł. Składak w cenie dobrego średniopółkowca? Jestem zdecydowanie na tak.

Nubia Flip, the cheapest foldable phone ever, has been released, priced at only 2,999 yuan ($415) pic.twitter.com/53KgdDgYtm — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 9, 2024

Oczywiście jak na razie mówimy o plotkach i niepełnych informacjach na temat Nubia Flip ( w kontekście ceny i dostępności urządzenia w Europie). Jak na razie ten telefon będzie dostępny w Chinach w cenie 2 999 yanów, co przekłada się na kwotę około 415 dolarów amerykańskich. Przy obecnym kursie dolara to około 1630 zł, dodając do tego wszelkie podatki realnie cena powinna zamknąć się w granicy 1999 zł. Byłby to świetny wynik, choć trzeba powiedzieć, że nie mamy żadnego potwierdzenia czy w ogóle ten model pojawi się poza Chinami. Zakładając specyfikację urządzenia to możemy mieć naprawdę przejście składanych telefonów pod strzechy. Bowiem sercem Nubii Flip jest układ Qualcomma czyli Snapdragon 7 Gen 1, z 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB wbudowanej wewnętrznej. Dwa wyświetlacze – główny 6,9 calowy AMOLED, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1188×2790 pikseli i podwyższonym odświeżaniu ekranu do 120 Hz. Jest również drugi okrągły ekran 1,43 calowy o rozdzielczości 466×466 pikseli. Do tego dochodzi główne 50 Mpx oraz 2 Mpx czujnik głębi. Od frontu mamy 16 Mpx jednostkę. Specyfikację zamyka bateria o pojemności 4310 mAh i ładowaniu o mocy 33 W.

Jak sami widzicie na papierze Nubia Flip to ciekawe rozwiązanie, jeśli pojawi się w Polsce może być naprawdę świetną alternatywą dla Samsunga Galaxy Flip czy Motoroli razr 40. Czekacie na kolejne chińskie i tanie składane telefony? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy ta technologia Was interesuje.

