Nowy Samsung Galaxy S24 FE prędzej niż się spodziewamy?

Linia urządzeń, która powstała stosunkowo nie tak dawno to ciekawe urządzenia. Dopisek FE oznacza Fan Edition i początkowe założenia co do serii smartfonów i tabletów koreańskiego były naprawdę udane. Sprzęt ten miał być zauważalnie tańszy od swoich prawdziwych flagowców, ale z drugiej otrzymywaliśmy nieco gorsze wykonanie (np. zamiast metalowych ramek, plastikowe). Duża część potencjalnych użytkowników skusiła się na taką wersję w przypadku Samsunga Galaxy S20 FE, który pojawił się na sklepowych półkach w 2020 roku. Kolejna generacja to blisko dwa lata czekania, aż do stycznia 2022 roku, i kolejny rok to już Samsung Galaxy S23 FE. Jak sprawa będzie wyglądać w przypadku najnowszej odsłony? Na to wygląda, że nie będziemy musieli zbyt długo czekać na oficjalna prezentację Samsunga Galaxy S24 FE.

Według przeciekowych informacji nowy smartfon od koreańskiego producenta zostanie oficjalnie zaprezentowany na letniej konferencji, więc ramy czasowe to maksymalnie wrzesień bieżącego roku. Myślę, że kolejne urządzenie z linii FE to dobry pomysł i sam z ciekawością czekam na konkretne już informacje na temat Samsunga Galaxy S24 FE. Oczywiście jak coś nowego się w tej materii powie Samsung z całą pewnością przekażemy te informacje. Ciekawostką jest również to, że kolejne przeciekowe informacje sugerują, że do rodziny Fan Edition dołączą kolejne dwa urządzenia tym razem w wersji składanej czyli Samsung Galaxy Flip FE oraz Galaxy Fold FE. Mają być to budżetowe rozwiązania, które podbiją rynek. Oczywiście są to na razie tylko plotki i do czasu premiery wiele się może zmienić.

Co sądzicie linii urządzeń z logiem FE? Czy taką tańszą alternatywą dla dużych i drogich smartfonów jest właśnie rodzina FE? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com