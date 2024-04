Wiemy jaki jest aktualnie najmocniejszy układ mobilny na świecie

Producenci sprzętu mobilnego niezmiennie walczą o to który smartfon jest najmocniejszy, najszybszy itd. Nie inaczej jest w przypadku twórców układów mobilnych i w tym momencie na świecie liczą się przede wszystkim dwie marki Qualcomm ze swoimi Snapdragonami oraz MediaTek z układami pod nazwą Dimensity. Kto jest aktualnie zwycięża w tym pojedynku? Wyniki dostarcza nam AnTuTu, czyli jeden z największych benchmarków, który testuje wręcz ogromną ilość telefonów.

Według nich numerem jeden jest układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 3, który wypada nieco lepiej od drugiego w zestawieniu Dimenisty 9300. W przypadku tego pierwszego układu jest to najmocniejszy wariant smartfona stworzonego dla graczy czyli ROG Phone 8 Pro z 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Drugi z urządzeń to również flagowiec, ale tym razem Oppo Find X7, który również ma 16 GB pamięci RAM. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami są bardzo niewielkie i ciężko jednoznacznie stwierdzić który z układów ma zauważalną przewagę nad pozostałymi. Pozostałą część zestawienia również jest zdominowana przez smartfony z jednym albo drugim modelem.

Wśród flagowców zdecydowanej przewagi nie mamy. Jak wygląda w takim razie sprawa w przypadku średniopółkowców? Wbrew pozorom bardzo podobnie. Tutaj numerem jeden zdecydowanie jest Snapdragon 7+ Gen 3, ale tuż za nim jest Dimensity 8300 Ultra. Pozostałe miejsca zajmują różne wersje i warianty jednego jak i drugiego rozwiązania czyli Dimenisty 8200, ale także Snapdragon 7+ Gen 2. Wśród zestawienia nie znajdziecie innych rozwiązań chociażby Exynosa od Samsunga czy rozwiązań Google’a. Pojedynki na najmocniejszy średniopółkowy i flagowy rozbijają się pomiędzy dwóch producentów i nie wygląda na to by ktokolwiek mógłby im zagrozić. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na jedno, różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w benchmarkach są naprawdę niewielkie i różnice w praktyce w działaniu na co dzień układów mobilnych z zestawienia są praktycznie niezauważalne. Korzystacie z któregoś z procesorów z zestawienia? Jak sprawuje się na co dzień? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: phonearena.com