Wiemy kiedy HyperOS trafi na kolejne smartfony Xiaomi

Chińczycy już jakiś czas temu zapowiedzieli porzucenie swojej autorskiej nakładki MIUI na rzecz zupełnie nowego rozwiązania jakim jest HyperOS. Nie jest to platforma zupełnie nowa, w sensie takim, że podobnie jak poprzednie rozwiązanie bazuje ona na systemie sygnowanym zielonym robocikiem w tym wypadku oznaczonym numerem 14.

Xiaomi bardzo na poważanie wzięło się za aktualizację swoich urządzeń i już od początku roku lista zaktualizowanych smartfonów jest całkiem długa, a plany na kolejny kwartał czyli od kwietnia do końca czerwca będą kolejne urządzenia zaktualizowane. Jak na razie lista dotyczy tylko i wyłącznie rynku indyjskiego i może się nieznacznie różnić od tego jak będzie całość wyglądała w Europie w tym w Polsce. Jednak jest to już swojego rodzaju nakierowanie czego możemy się spodziewać. Listę urządzeń, która ma zostać zaktualizowana do HyperOS w trzecim kwartale bieżącego roku znajdziecie poniżej

Lista moim zdaniem zdecydowanie zaskakuje na plus, wśród modeli znajdziemy zarówno świeższe modele, a także te starsze nawet z 2020 roku, a możliwe że to nie koniec urządzeń, które otrzymają aktualizację do HyperOS.

The wait is over – #XiaomiHyperOS rollout update for Q1 2024 is here, promising a seamless user experience on your favorite #Xiaomi and #Redmi devices.

And that's not all – stay tuned to our social media channels for the Quarter 2, 2024 rollout updates! pic.twitter.com/fRf6aFV0hT

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) March 30, 2024