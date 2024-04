Prace nad Nintendo Switch 2 zakończone? Premiera lada moment?

Od premiery pierwszej generacji NIntento minęło 3 marca już siedem lat. Od dobrych dwóch lat pojawiają się kolejne przeciekowe informacje na temat jego następcy. Jednak do tej pory oficjalnie japoński producent nie kwapił się z oficjalnym przedstawieniem kolejnej już dosyć leciwej pierwszej generacji konsoli. Jednak najnowsze informacje przeciekowe sugeruję, że mimo wszystko jest coś na rzeczy.

Dokładniej mówiąc, w ostatnim czasie Nintendo zamknęło całkiem spory dział, który zajmował się testami nowych rozwiązań japońskiego producenta. Mowa sumarycznie o dziale w którym pracowało 120 osób, większość z nich zostanie przeniesiona do innych gałęzi firmy, pozostali stracą pracę. Mimo wszystko zamknięcie działu testowego może oznaczać jedno – zakończenie fazy testów urządzenia i rychłe wydanie konsoli na świecie. Czy to w ogóle jest realne, żeby konsola jeszcze w tym roku pojawiła się na sklepowych półkach? Myślę, że jak najbardziej. Nintendo przyzwyczaiło nas do takiego podejścia, gdzie oficjalnie prezentują nowe urządzenie kiedy faktycznie prace nad nią są już ukończone.

NEW: Nintendo of America confirms massive restructuring of its testing department. Some contractors will finally become full-time while others are laid off.

The changes come amid what some testers have called a "lull" in big upcoming first-party games. https://t.co/G76BP7QBZ2

