Circle to search z nowymi funkcjami

Sztuczna inteligencja podbija coraz częściej nasze domowe urządzenia i sprzęty. AI w 2024 roku jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Jednym z najmocniejszych wejść w tę kategorię miał Samsung z Galaxy AI jedną z funkcji, która się pojawiła w obrębie całego zestawu innych rozwiązań była androidowe Circle to search. To rozwiązanie, które przy pomocy dłużej przytrzymanego klawisza home wchodzi w tryb który umożliwia zakreślanie elementów z ekranu, które mamy znaleźć w wyszukiwarce Google. Rozwiązanie przydatne i wygodne przy codziennym korzystaniu z telefonu. Amerykański gigant z Mountain View dorzucił jedną, ale bardzo przydatną opcję.

Circle to search lada moment będzie dostępna w kolejnych smartfonach i tabletach za sprawą aktualizacji samego Samsunga, ale również część innych producentów będzie implementowała nowości od amerykańskiego giganta z Mountain View. Jednak samo Google również nie chce spocząć na laurach i już teraz dla użytkowników, którzy mogą aktualnie korzystać z funkcji Circle to search dorzuca ciekawe rozwiązanie. Inteligentne tłumaczenie. Proste, ale bardzo przydatna opcja. Do tej pory po użyciu funkcji Circle to search i zaznaczeniu odpowiedniego fragmentu ekranu z marszu telefon szukał podobnych rzeczy pod względem graficznym. Teraz dodatkowo wykrywając tekst umożliwia jego szybkie przetłumaczenie.

Opcja jak na razie nie jest dostępna we wszystkich krajach i urządzeniach obsługujących Circle to search, ale najpewniej niedługo wejdą one dla każdego użytkownika. Korzystacie na co dzień z Circle t search? Jak Wam ta funkcja się podoba? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com