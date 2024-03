Nowe zegarki Samsunga z większą ilością pamięci

Samsungowe zegarki od pewnego czasu nie zmieniają się jakoś szczególnie szczególnie jeśli chodzi wygląd, ale również „bebeszki” i same możliwości urządzeń nie wzrosły w znaczący sposób. Ot co odświeżane kotlety lekko przyprawione nowymi przyprawami dla niepoznaki. Jednak tegoroczna siódma już generacja urządzeń ma przynieś znacznie więcej nowości na które sam czekał.

Po pierwsze to co już było wspominane przeze mnie jakiś czas temu urządzenia z najnowszej linii mają zyskać zupełnie nowy design. Najpewniej oprócz standardowych okrągłych kopert dostaniemy również model prostokątną kopertą co może zainteresować naprawdę szeroką grupę potencjalnych klientów. Osobiście mniej takie rozwiązanie przypada do gustu i pod tym względem jestem mocno konserwatywny, ale z chęcią zobaczyłbym Galaxy Watcha w prostokątnej kopercie. Jednak prócz wcześniej wspomnianej zmianie wizualnej pod maską nowych zegarków też będą zmiany. Według przeciekowych informacje Galaxy Watch 7, każdy z modeli zyska dwukrotnie większa wewnętrzną pamięć. Dokładniej mówiąc urośnie ona z 16 GB do 32 GB, więc ruch ze strony Samsunga naprawdę dobry. Po pierwsze cały czas rośnie ilość wymaganego miejsca przez kolejne aktualizacje czy to Wear OS czy nakładki systemowej. Po drugie i dla wielu najważniejsze mimo wszystko dla nas użytkowników zostanie więcej miejsca by przechowywać np. swoją ulubioną muzykę. Liczę, że Samsung będzie również chciał zaskoczyć nas większą ilością zmian przede wszystkim nowy układ napędzający zegarek i więcej pamięci RAM również by się przydała. Jednak te ostatnie rozwiązania to tylko moje gdybanie, bo do oficjalnej prezentacji najnowszych urządzeń przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

Na koniec kilka słów o trzech modelach smart zegarków. Na portalach technologicznych pojawiły się nazwy kodowe nowych zegarków, co również potwierdza, że mamy do czynienia z trzema wariantami zegarków.

SM-L300/L305

SM-L310/L315

SM-L700/L705

Kolejny Galaxy Unpacked czyli event koreańskiego producenta ma się odbyć już w lipcu, więc raptem 4 miesiące i będziemy o najnowszych zegarkach koreańskiego producenta wiedzieć więcej. Na tym samym evencie najpewniej poznamy już oficjalnie Galaxy Ring. Wakacyjne wydarzenie Samsunga będzie owocowało w dużą ilość ciekawych premier, czekacie na nie?

