Grand Theft Auto VI najważniejszą premierą w historii gier?

Rockstar ma w swoim portfolio gier naprawdę bardzo mocne tytuły, które można powiedzieć zapisały się złotymi głoskami w historii gier. Mowa w tym wypadku przede wszystkim o dwóch seriach czyli Grand Theft Auto oraz Red Dead Redemption. Obie serie wzbudzały bardzo wiele emocji przed oficjalnymi premierami kolejnych odsłon, a trzeba przyznać, że Rockstar nie jest przesadnie płodny i każe całkiem długo czekać na kolejne tytuły z serii. Dla przypomnienia GTA 5 pojawiło się na sklepowych półkach w 2013 roku, owszem przez te ponad dziesięć lat pojawiały się dodatkowe edycje, wydania, ale to nadal była ta sama produkcja, która została przeniesiona na kolejne konsole. W przypadku Red Dead Redemption 2 gra pojawiła się w 2019 roku, więc też już ponad 5 lat temu, a według wszystkich znaków na niebie i ziemi na kolejną odsłonę GTA przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. Jednak mimo iż tak na dobrą sprawę widzieliśmy dopiero, krótki zwiastun, który samej rozgrywki w ogóle nie przedstawiał już teraz rozpala ten tytuł wielu graczy niemalże do czerwoności. Nie inaczej jest również z analitykami.

Według tej ostatniej gruby przyszłoroczna premiera Grand Theft Auto VI będzie zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w branży gier ever. Założenie naprawdę ambitne i ciekawe jak to w praktyce całość będzie wyglądać, ale z całą pewnością już przed premierą wiadomo było, że GTA VI jest skazane na sukces, tylko jak duży on będzie i jak wysoko zawiesi poprzeczkę dla kolejnych produkcji z konkurencyjnych obozów. Powiem szczerze, że nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem, twórcy ze studia Rockstar nie szli nigdy na skróty (no może za wyjątkiem wydawaniem GTA V na każdą możliwą platformę i odcinaniem od niej kuponów), ale mimo wszystko produkcje z logiem Rocstara to prawdziwe i pełnoprawne tytuły AAA do których jakości nie ma najczęściej uwag (mówimy tutaj przede wszystkim o wersjach konsolowych).

Jak sądzicie Grand Theft Auto VI stanie się z miejsca absolutnym hitem i pobije wszelkie możliwe rekordy sprzedażowe? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem co sądzicie o najnowszej produkcji ze stajni Rockstara.