Nie zgadniecie jaki jest najlepszy fotograficzny smartfon na świecie

Magia liczb w każdej dziedzinie marketingu jaka by to nie była po prostu działa. Nie inaczej jest w przypadku mobilnych technologii, gdzie producenci sprzętu mobilnego prześcigają się na różnych płaszczyznach. Jeszcze kilka lat temu głównym polem potyczek pomiędzy poszczególnymi producentami przede wszystkim była ilość megapikseli w najmocniejszych rozwiązaniach, później się pojawiła coraz większa ilość samych obiektywów. Dzisiaj producenci w mniejszym stopniu prześcigają w tym zakresie, choć nadal rankingi tworzone przez duże zagraniczne serwisy rozpalają wyobraźnię czytelników, a dosyć niespodziewanie numerem jeden razem z drugim modelem stał się model sygnowanym logiem Oppo.

W tym wypadku chodzi o model Oppo Find X7 Ultra, który wykręcił sumaryczny wynik 156 według DxOMark i razem Huawei Mate 60 Pro+ stał się numerem jeden całego rankingu. Ogólnie rzecz biorąc najnowsze urządzenie z logiem Oppo naprawdę jest potężnym fotograficznym urządzeniem, jako pierwszy ma dwa peryskopowe obiektywy, a do tego reszta elementów i „oczek” aparatu to absolutnie najwyższa półka. Oppo w tym wypadku zdeklasowało konkurencję w postaci sprzętu od Samsunga czy Apple, więc jest to naprawdę bardzo dobre osiągnięcie. Jednak w tej beczce miodu jest również całkiem spora łyżka dziegciu. Niestety najpewniej Oppo Find X7 Ultra nie będzie dostępny ani w Europie, ani w Polsce. Oczywiście sytuacja może ulec zmianie, choć do tej pory właśnie taka była polityka wydawnicza Oppo jeśli chodzi o swoje topowe rozwiązania.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na ewentualną zmianę decyzji chińskiego producenta, a w innym wypadku będziemy mieć tylko opcję oglądania materiałów dotyczących nowego flagowca Oppo na zagranicznych portalach technologicznych.

Źródło: gsmarena.com