Zegarki Samsunga w tym roku czeka prawdziwa rewolucja?

Koreański producent, jak niestety coraz więcej dużych zagranicznych gigantów na rynku technologicznym idzie nieco na łatwiznę jeśli chodzi o swoje urządzenia. Mam tutaj na myśli przede wszystkim te elementy związane z designem, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o telefony od Apple czy Samsunga tak na dobrą sprawę ostatnie cztery lata niewiele się zmieniło. Nie mówią tutaj o wymyślaniu koła na nowo, ale po prostu ten design w którymś momencie się już przejada i każdy chce coś nowego. W przypadku urządzeń koreańskiego producenta przede wszystkim zmiany pojawiły się w obrębie wyspy na aparaty, natomiast reszta bez większych zmian. Podobnie wygląda sprawa w przypadku urządzeń sygnowanych logiem nadgryzionego jabłuszka. Jak wygląda design i jego zmiany w inteligentnych zegarkach? Dosyć podobnie jak w smartfonach.

Ostatnie trzy generacje smart zegarków Koreańczyków wyglądają identycznie i na pierwszy rzut oka ciężko jest rozróżnić. Owszem zmieniła się średnica czy rozdzielczość ekranu, ale nadal nie są to zbyt duże zmiany i dla przeciętnego Kowalskiego będą w ogóle niezauważalne. Jednak tegoroczna generacja smart zegarków może się zdecydowanie zmienić w porównaniu do poprzednich kilku. Według przeciekowych informacji w portfolio Samsunga mają się pojawić urządzenia w prostokątną kopertą, kiedyś na samym początku przygody Koreańczyków z wearables pojawił się na sklepowych półkach Samsung Galaxy Gear, który jako jedyny był właśnie z kwadratową kopertą. Jak na razie nie wiemy nic więcej na temat nadchodzącej zmiany. Powiem szczerze, że moim zdaniem najbardziej realna wersja to taka w której prócz znanej nam podstawowej linii urządzeń pojawi się dodatkowa właśnie na planie prostokąta.

Co myślicie o takim posunięciu ze strony Samsunga? Urozmaicenie swojego portfolio to krok w dobrym kierunku? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem co sądzicie o takiej inteligentnych zegarkach z logiem koreańskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com