Smart home według Meross – część druga

Jakiś czas temu mieliście okazję na łamach MobileWorld24.pl przeczytać pierwszą część recenzji urządzeń, które otrzymałem do testów marki Meross. Dla przypomnienia miałem już okazję testować zarówno zestaw smart gniazdek elektrycznych jak i czujnik temperatury oraz wilgotności. Teraz z kolei przyszła kolej na smart lampkę oraz kolejny czujnik temperatury, ale tym razem znacznie bardziej rozbudowany od poprzedniej wersji. Zapraszam do zapoznania się z pełną recenzją urządzeń.

MSL430HK – smart lampa

W zestawie wraz z lampą otrzymujemy tylko zestaw papierologii wraz z zasilaczem. Tutaj tak właściwie nie potrzebujemy nic więcej do pełni szczęścia. Jeśli natomiast chodzi o samą lampę to całość również jest prostej konstrukcji. Obłe kształty, niezbyt duża bryła. Co ważne na zdjęciach wynika, że zewnętrzna część „klosza” lampy jest w wersji szklanej. Nie, jest to plastik. Gruby, ale plastik przez co cała konstrukcja jest znacznie lżejsza niż by się mogło początkowo wydawać. Pod względem jakości wykonania nie mam większych uwag. Materiały są dobre jakości i nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Jeśli chodzi o wszystkie elementy związane z obsługą takiej lampy znajdziemy je na górnej powierzchni. To niewielki okrąg o średnicy kilku centymetrów, który jest panelem dotykowym. W zależności od tego jaki gest wykonamy takie mamy efekt. Jedno tapnięcie to włączenie lampy i przełączanie się pomiędzy poszczególnymi kolorami świecenia. Dwa szybkie tapnięcia to z kolei wyłączenie lampy, a dłuższe przytrzymanie na włączonej lampie to zmiana natężenia światła. Panel jest wygodny w codziennym korzystaniu i działa naprawdę dobrze. Pod tym względem nie mam do czego się przyczepić. Jeśli natomiast chodzi o resztę elementów związanych z samą lampą, to mamy jeszcze jedynie niewielka diodę przy podstawie informującą o zasilaniu lampy, a także obok wyjście do zasilania (niestety nie podłączymy jej przy pomocy kabla USB C, a szkoda, bo byłoby to naprawdę wygodne). W praktyce jeśli chodzi o moc świecenia to maksymalnie mamy 300 lumenów, co jak na lampkę tych rozmiarów jest wynikiem przyzwoitym i w zupełności wystarczającym wynikiem.

Co do oprogramowania to w tym wypadku aplikacja Meross nie szczególnie rozbudowuje możliwości lampki o więcej smart opcji. W podstawowym zakresie możemy zmieniać natężenie światła jak i jego barwę. Przy pomocy aplikacji jesteśmy w stanie zrobić to zauważalnie dokładniej niż przy pomocy panelu dotykowego, co jest plusem. Choć z drugiej strony nie mamy zbyt dużo predefiniowanych rozwiązań. Takich jak możliwość łatwego włączenia wybudzenia nas przez stopniowe zwiększenie jasności światła czy też zaplanowania godzin włączenia/wyłączenia sprzętu. Owszem możemy to zrobić z poziomu konkretnych automatyzacji, ale to wymaga więcej zachodu niż kilka tapnięć w opcjach samej lampki. Tak jak wspominałem wcześniej tak i w tym przypadku tej aplikacji mamy ją za darmo w sklepie Google Play, ale komunikuje się z nami w języku angielskim.

Podsumowując lampa od Meross jest udana, choć dosyć prosta. Z drugiej strony nie kosztuje zbyt dużo, bo aktualnie bez większych problemów można ją kupić za około 100-120 zł. Nie jest to wygórowana cena zważywszy na smart możliwości.

MTS960HK – termostat Wi-Fi

Miałem okazję na łamach MobileWorld24.pl testować różne urządzenia typu smart. Najwięcej przewinęło się przez moje ręce czujników temperatury i wilgotności. Był również termostat do grzejników. Teraz przyszła kolej na kolejny termostat, jednak zupełnie inny niż taki, który miałem okazję do tej pory testować. Łączy w sobie kilka funkcjonalności i powiem szczerze, że jeśli tylko poszukujecie rozwiązania, którym chcecie „usmartowić” Wasz domowy sprzęt może być to świetna opcja, ale o tym za chwilę.

Co znajdziemy w środku opakowania? Zestaw startowy nie jest przesadnie bogaty, bo prócz samego urządzenia mamy tak właściwie tylko zestaw papierologii. Jednak w praktyce do pełni szczęścia i możliwości korzystania z urządzenia nie potrzebujemy nic więcej.

To co wyróżnia ten zestaw to jego rozbudowanie, bo mamy „centralkę” w postaci niewielkiego urządzenia, w które wbudowany jest cały system sterujący wraz z prostym monochromatycznym wyświetlaczem. Pod ekranem znajdziemy trzy fizyczne klawisze, które służą za nawigacje po menu sprzętu, a także modyfikację poszczególnych parametrów. Od tak zwanej centrali odchodzą trzy elementy. Po pierwsze czujnik temperatury na dłuższym 2 metrowym kablu (zakres działania to od -30 do 110 stopni Celsjusza), a także wtyczka do gniazdka do podłączenia urządzenia na półtorametrowym kablu, a także gniazdko elektryczne na 0,25 metrowym przewodzie. Konstrukcja jest wykonana w całości z plastiku, ale jest on całkiem niezłej jakości. Ekran nie jest przesadnie rozbudowany, ale dzięki niemu możemy kontrolować całe urządzenie również bez korzystania z aplikacji. Jest to wygodne. Oprogramowanie oczywiście daje nam znacznie więcej możliwości personalizacji takiego zestawu. Począwszy od kalendarza i automatyzacji, po sprawdzenie ilości pobieranego prądu, Możemy również skorzystać z predefiniowanych ustawień. Opcji jest całkiem sporo, a także możliwości wykorzystanie tego termostatu są naprawdę duże. Dzięki MTS960HK możemy chociażby „usmartowić” stary klimatyzator, grzejnik elektryczny, a także dobre dla zwierząt które wymagają w np. terrarium odpowiedniej temperatury. Całość pod tym względem można wykorzystać na różne sposoby.

Pod względem działania i funkcjonalności termostatu nie mam uwag. Całość na co dzień podczas testów sprawdzała się bardzo dobrze i bez problemów. Koszt też tego rozwiązania nie jest przesadnie drogi, bo około 200 zł, zakładając spore możliwości myślę że cena jest jak najbardziej rozsądna.

