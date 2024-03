Nowy flagowiec Motoroli na pierwszych renderach

Część producentów sprzętu mobilnego, a w szczególności smartfonów już zaprezentowało najnowsze flagowce na bieżący rok. Mieliśmy okazję poznać już między innymi linię telefonów od Samsunga czyli Galaxy S24, a także chińskiego producenta Xiaomi oznaczoną jako Xiaomi 14 i różne warianty. Teraz przyszła kolej na następne marki i wśród nich można znaleźć między innymi Motorolę. Ubiegły rok dla amerykańskiego giganta był udany przede wszystkim ze względu bardzo udaną premierę składanych rozwiązań czyli Motorolę razr 40 oraz Motorolę razr 40 ultra. W tym roku przyszła kolej na następną generację urządzeń sygnowanych logiem amerykańskiego giganta.

Pierwsze przeciekowe informacje, które zaczęły się pojawiać na temat linii Motorola Edge 50 Pro dotyczą renderów. Jak sami widzicie na poniższych rednerach Ci z Was, którzy oczekiwali jakiejś większej rewolucji muszą obejść się smakiem. Telefony tak na dobrą sprawę na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie jak poprzednicy. Podstawowo Motorola Edge 50 Pro ma występować w trzech wersjach kolorystycznych czarnej, fioletowej oraz białej/srebrnej. Do tego potrójny główny aparat w tym 50 Mpx oczko jako główny oraz teleobiektyw szerokokątny. Do tego już bardziej standardowo najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 3 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Ekran ponownie to 6,7 calowy z lekko zakrzywionymi krawędziami. Specyfikację ma uzupełnić bateria o pojemności 4500 mAh, którą będzie można naładować przy pomocy technologii szybkiego ładowania do maksymalnej mocy 125 W oraz bezprzewodowo do 50 W.

Na potwierdzenie powyższych informacji raczej nie będziemy musieli przesadnie długo czekać. Leaksterzy sugerują, że event na którym Motorola zaprezentuje swoje nowości odbędzie się za niespełna miesiąc, czyli dokładnie 3 kwietnia bieżącego roku. Osobiście jeśli chodzi o Motorolę najbardziej czekam na nowości jeśli chodzi o składane smartfony, jednak mimo wszystko Motorola Edge 50 Pro może być ciekawą alternatywą chociażby dla telefonów Samsunga jak i Xiaomi. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem jak Wam się podoba najnowsze dziecko amerykańskiego producenta.

