Poznaliśmy cenę Asusa Zenfone 11 Ultra

Tajwański producent jako jeden z nielicznych utrzymywał swojego flagowego smartfona z niewielkim (jak na dzisiejsze standardy) ekranem. Poprzednia generacja flagowców tajwańskiego producenta miała wbudowany ekran o przekątnej 5,92 cala, jednak w tym roku Asus postawił na znacznie większe wyświetlacze. Asus Zenfone 11 Ultra ma być wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala i najpewniej ze Snapdragonem 8 Gen 3 z 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Najnowszy smartfon od Asusa kończy erę niewielkich i poręcznych rozwiązań od Tajwańczyków. O tym, że nastąpi taka kolej rzeczy wiemy już od pewnego czasu, jednak ostatnio pojawiły się doniesienia odnośnie ceny flagowca.

W tym wypadku jeden z czeskich sklepów nieco pośpieszył się z informacją o przedsprzedaży i według nich koszt w przeliczeniu na dolary i euro to odpowiednio 1099 dolarów i 999 euro czyli około 4500 zł. Można powiedzieć, że na standardy flagowców to są bardzo normalne ceny i w tym kontekście niewiele się zmienia. Oczywiście jak na razie nie są to oficjalne dane, lecz jedynie plotki, ale wydają się już potwierdzone w kilku źródłach. Co ważne na oficjalne potwierdzenie powyższych informacji nie będziemy musieli czekać długo, bowiem już teraz Tajwańczycy zapowiedzieli event na 14 marca bieżącego roku czyli najbliższy czwartek. Dodam, że według przecieków przedsprzedaż nowego telefonu Asusa ma rozpocząć się właśnie 14 marca i zakończy się 14 kwietnia.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy najnowszy flagowiec Asusa czyli Zenfone 11 Ultra to urządzenie dla Was?

Źródło: gsmarena.com