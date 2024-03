Smart home według Meross – część pierwsza

Meross to marka, która nie jest szczególnie znana w Polsce. Choć na świecie urządzenia tego producenta sprzedają się w milionach egzemplarzach. Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to głównie rozwiązania budżetowe, które oferują dobrą jakość w dobrej cenie. Od producenta otrzymałem kilka urządzeń do testów wśród nich między innymi lampkę LED, termostat czy smart gniazdka. Jak sprawują się te urządzenia w praktyce? Przekonacie się czytając pierwszą część recenzji.

MS100FHHK – czujnik temperatury i wilgotności

Pierwsze urządzenie, które wziąłem na „ruszt” do testów jest właśnie coś co przydaje się w każdym domu i mieszkaniu. Czujnik temperatury i wilgotności. Rozwiązanie proste, a bardzo przydatne. W zestawie wraz z pudełkiem otrzymujemy podstawowe elementy niezbędne do codziennego korzystania ze sprzętu. Czyli przede wszystkim sam czujnik, do tego huba wraz z kablem i wtyczką, który umożliwia jego podłączenie, a także niewielki kluczyk do resetu całego czujnika. Pudełko małe, dosyć skromne, ale ważne, że otrzymujemy wszystkie najważniejsze elementy związane z działaniem czujnika.

Pod względem jakości wykonania i designu tutaj nie mam też do czego się przyczepić. Otrzymujemy czujnik na planie okręgu, który jest zachowany w prostym designie. Producent postawił na biel i lekką, prostą konstrukcję. Początkowo wydawałoby się, że od frontu otrzymujemy niewielki wyświetlacz, jednak w praktyce jednak jest to panel słoneczny, który umożliwia łatwe i szybkie doładowanie baterii w urządzaniu. Szkoda, że producent nie pokusił się o wyświetlacz, bo to zawsze by pozytywnie wpłynęło na odbiór urządzenia, ale ogólnie pod względem designu nie mam się do czego przyczepić. Zresztą podobnie jeśli chodzi o jakość wykonania.

Jeśli chodzi o oprogramowanie do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił prostą aplikację, która łączy w sobie wszystkie najważniejsze rozwiązania od Meross. Warto wspomnieć, że aplikacja jest dostępna tylko w języku angielskim nie ma polskiego, co na szczęście nie powinno być problemem bo sam proces konfiguracji jest prosty i opiera się również na instrukcjach graficznych. Bez znajomości angielskiego można dojść do końca konfiguracji bez większych problemów. W głównym widoku aplikacji mamy poszczególne urządzenia. By dodać swoje pierwsze smart sprzęt od Meross należy najpierw w tym wypadku podłączyć i skonfigurować samego huba, później czujnik. Rozwiązanie jest tak skonstruowane, że nie ma problemu i całość zajmuje dosłownie kilka chwil. Po dodaniu urządzenia do aplikacji możemy bez problemów przeglądać historię temperatury i wilgotności, modyfikować wartości optymalnego zakresu obu wartości czy dodać automatyzację. Opcji jest całkiem sporo, więc tutaj nie mogę się do niczego przyczepić.

W kwestii baterii producent bardzo sprytnie przemyślał całe rozwiązanie. Przede wszystkim prócz standardowej baterii płaskiej (podobnej jak do zegarków) mamy niewielki panel słoneczny na froncie czujnika. Co powinno skutkować praktycznie w samowystarczalnym trybie działania. Podczas blisko miesięcznych testów tego zestawu bateria cały czas była naładowana w 100% (wskaźnik baterii jest dostępny z poziomu aplikacji). Całość pod tym względem sprawuje się bardzo dobrze i dzięki dodatkowemu źródle energii możemy praktycznie w 100% zapomnieć o wymianie baterii.

MSS315 – smart gniazdka

Kolejny element, który miałem okazję testować od chińskiego producenta jest również must have w każdym smart home. Bez niego zbyt wiele się nie da wymyślić ciekawych rozwiązań, a dzięki elektrycznym smart gniazdkom możemy w dużej mierze „usmartowić” niemal każde urządzenie podłączane do prądu. Owszem jest to często rozwiązanie skromniejsze niż wbudowane smart funkcje w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach, ale to zawsze daje większą kontrolę zewnętrzną.

Co znajdziemy w środku zestawu? Prócz standardowego prostego opakowania zachowanego w bieli, mamy w środku dwa identyczne gniazdka. Prócz nich tylko zestaw papierologii. Nie mamy nic więcej. W tym wypadku ciężko jest coś więcej oczekiwać od producenta, by więcej elementów dodał do zestawu bo po prostu nie są potrzebne.

Pod względem designu i jakości wykonania to kolejne urządzenie marki Meross, które oferuje bardzo dobrej jakości wykonanie. Rozwiązanie owszem jest plastikowe, ale z dobrego jakościowo materiału. Nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Pod względem designu smart gniazdka w żadnym wypadku nie są niczym szczególnie rozbudowane. Proste, lekko zaoblone krawędzie, całość zachowana w niezbyt dużej bryle w kolorze białym. Nie spodziewałem się tutaj fajerwerków i ich nie otrzymałem, ale ma tutaj takiej potrzeby. Plusem na pewno jest to, że nie jest to duże gniazdko, więc nie będzie zasłaniać podwójnych gniazdek domowych. Pod względem rozmieszczenia poszczególnych opcji też jest bardzo skromnie. Do naszej dyspozycji chiński producent dał nam tylko niewielki przycisk włączający gniazdko i tyle. Reszta to typowe rozwiązanie gniazdka elektrycznego z odpowiednim uziemieniem.

Screenshot_20240227_170904_Meross

Screenshot_20240227_170917_Meross

Screenshot_20240227_170924_Google Play services

Screenshot_20240227_170944_Google Play services

Screenshot_20240227_171011_Meross

Screenshot_20240227_171411_Meross

Screenshot_20240227_171456_Meross

Pod względem oprogramowania, podobnie jak powyżej do spojenia w całość ekosystemu Meross jest potrzebna aplikacja producenta, której konfiguracja zajmuje dosłownie kilka sekund i nie wymaga żadnej wiedzy tajemnej. To co zdecydowanie wyróżnia to rozwiązanie spośród szeregu innych to fakt, że Meross zdecydował się zaimplementować w tym zestawie gniazdek protokół Matter. Co to oznacza? To zunifikowany system, który umożliwia łączenie w jedną spójną całość za pomocy jednej aplikacji urządzeń od kilku producentów. Można za pomocą Google Home dodać te urządzenia i normalnie w pełni z nich korzystać co jest sporą przewagą nad innymi rozwiązaniami, które już są dostępne na sklepowych półkach. To tak właściwie od użytkownika zależy z jakiego oprogramowania będziemy korzystać na co dzień.

Podsumowując dwa pierwsze urządzenia, które miałem okazję przetestować od Merossa są naprawdę ciekawe i za niewielkie pieniądze możemy rozbudowywać swój smart home. Szczególnie smart gniazdka mogę być bardzo dobrym dodatkiem już do istniejących rozwiązań, dzięki wsparciu Matter. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem urządzeń marki Meross mam dla Was specjalny kod rabatowy – mobilew10, dzięki któremu uzyskacie dodatkowe 10% rabatu na urządzenia smart marki Meross. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem urządzeń możecie przejść przez linki afiliacyjne – czujnik temperatury i wilgotności oraz smart gniazdka.