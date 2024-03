EA szykuje zwolnienia i kasuje ciekawe projekty

Do tej pory jeśli chodzi o rynek gamingowy to była to kategoria rozrywki którą w dużej mierze ominął kryzys związanych koronawirusem i zawirowaniami na świecie. Ilość graczy cały czas się zwiększa, zainteresowanie również wzrasta, ale niestety szczęście nie trwa wiecznie. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że twórcy gier coraz częściej borykają się z problemami finansowymi. Budżety gier napuchły, ceny samych produkcji nie rosną w jakiś dramatyczny sposób, a by zrobić pełnoprawną grę AAA trzeba kilku lat, kilku tysięcy pracowników i kilkaset milionów dolarów. Oczywiście całość bardzo uogólniam, ale mimo wszystko w branża gier musi również złapać drugi oddech. Czego dowodem są informacje o kolejnych zwolnieniach i modyfikacjach całych firm i projektów nad którymi pracują.

Najświeższe doniesienia docierają do nas z obozu Electronic Arts, mówią one o zwolnieniach dokładnie 5% całej załogi firmy czyli blisko 670 osób. Prócz dużych zwolnień EA zdecydowało się na anulowanie nowego dużego projektu jakim była gra ze świata Gwiezdnych Wojen. Mowa w tym wypadku o grze Mandalorian od studia Respawn. Miała być to rozbudowana gra FPS dla pojedynczego gracza. Twórcy tłumaczą się taką a nie inną decyzją przede wszystkim zmianami na rynku gier, gdzie sami gracze rzekomo szukają przede wszystkich produkcji dużych z otwartym światem lub gier usług, które dostarczają rozgrywki na wiele godzin. Zmiany również pojawiają się wśród szeregów pracowników pracujących nad Battlefieldem 7, a dokładniej mówiąc nad kampanią fabularną. Tutaj jedno studio – Ridgeline Games zostało całkowicie zamknięte, a pracownicy przeniesieni do różnych innych zewnętrznych studiów.

Jak sami widzicie w Electronic Arts szykują się spore zmiany. Jak to wszystko będzie się odbijało na projektach które już są tworzone? Przekonamy się w najbliższych miesiącach i latach, ale moim zdaniem to nie jest pierwszy i ostatni przypadek tak dużych zwolnień w branży.