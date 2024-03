Galaxy Flip 6 to po raz kolejny odgrzewany kotlet?

Nie tak dawno pisałem na temat tanich składanych telefonów od chińskich producentów. Tak na dobrą sprawę wyjściowo koszt takiego taniego składaka to połowa cena Samsung Galaxy Flip 5 czy Motoroli razr 40 ultra. Jednak za takie pieniądze chcielibyśmy wymagać więcej od flagowych propozycji koreańskiego producenta. Największą zmianą w aktualnej generacji rozwiązań od Samsunga był zauważalny wzrost wielkości zewnętrznego wyświetlacza, dzięki czemu dużą część akcji mogliśmy robić nie otwierając w ogóle telefonu. Jednak na to wygląda, że tegoroczna odsłona Galaxy Flip 6 nie będzie się praktycznie w ogóle od niego różnić.

Oczywiście jak na razie są to tylko plotki i finalnie do czasu premiery może się jeszcze sporo zmienić. Według informacji, które do tej pory do nas spływają to Galaxy Flip 6 nie będzie różnił się wizualnie od poprzednika. Pozostanie podobnej wielkości ekran główny i zewnętrzny, również aparat będzie dostępny w środku w formie notcha, a nie schowany pod ekran jak w Galaxy Fold. Największą ze zmian doczeka się bateria i chwała za to Samsungowi, ale niestety nie będzie to spektakularna zmiana bo z 3700 mAh do 4000 mAh. Liczę, na to, że mimo wszystko w codziennym korzystaniu z tego rozwiązania będziemy odczuwać na plus różnicę, ale jak na razie to tylko sfera domysłów i plotek. Według przeciekowych informacji kolejny Galaxy Unpacked ma się odbyć w lipcu, czyli podobnie jak w ubiegłym roku. Jak to w praktyce wszystko będzie wyglądało przekonamy się za jakiś czas, kiedy kolejne przeciekowe informacje będą się pojawiać w serwisach branżowych.

Co sądzicie o takim podejściu koreańskiego producenta do tematów nowych składanych urządzeń? Odgrzewane kotlety to jest to w jaką stronę powinien pójść Samsung? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com