Motorola pokazała „zawijany” telefon

Aktualnie na sklepowych półkach możemy znaleźć przede wszystkim rozwiązania, standardowe nie składane, choć od kilku lat zaczęły się pojawiać urządzenia składane. Dominują w tym wypadku przede wszystkim dwa rodzaje czyli składane przez krótszą krawędź tak zwane Flipy oraz przez dłuższą krawędź i wtedy są to najczęściej Foldy. Zdarzają się również inne rozwiązania, jednak mimo wszystko nie są one zbyt popularne i przede wszystkim ograniczają się do lokalnych rynków, więc nie są dostępne np. w Polsce. Jednak jak to bywa w przypadku inwencji samych producentów składane rozwiązania dają sporo różnych możliwości, a jednym z nich jest właśnie propozycja od Motoroli.

Mowa w tym wypadku o urządzeniu o ekranie pOLED o wielkości 6,9 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD+. Największym „ficzerem” tego telefonu jest przede wszystkim elastyczny ekran, który umożliwia owinięcie urządzenia wokół nadgarstka. Wygląda to dosyć specyficznie, choć nie wiem jak z wygodą takiego rozwiązania na co dzień. Na ekranie podczas pracy w takim trybie będą wyświetlane wszystkie najważniejsze informacje czyli zegar, stan baterii itd. Plecki telefonu to przede wszystkim ekologiczna skóra, która będzie się lepiej dopasowywać do naszej skóry i nadgarstka. Dzięki takiej konstrukcji będzie można ten telefon niemal dowolnie ułożyć w różne formy, dzięki czemu powinien być mocno uniwersalny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jak na razie to tylko prototyp, który finalnie może nie ujrzeć światła dziennego jeśli chodzi o masową produkcję. Liczę, mimo wszystko, że Motorola pokusi się o wydanie takiego nietuzinkowego telefonu. Tym bardziej, że ubiegłoroczne premiery urządzeń z linii razr były naprawdę udane.

Jak Wam się podobają takie ciekawe rozwiązania? Liczycie, że pojawiają się one w masowej sprzedaży? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com