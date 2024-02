Hama myszka optyczna EMW-700 – recenzja

Na łamach MobileWorld24.pl miałem okazję testować różne rozwiązania i urządzenia. Wśród nich można było znaleźć między innymi klawiatury, akcesoria mobilne itp. W ostatnim czasie wpadła w moje ręce zupełnie nowa myszka optyczna od niemieckiego producenta Hama. Jest to rozwiązanie o tyle ciekawe, że wertykalne. Co nie jest najczęstszą wersją jeśli chodzi o tego typu akcesoria. Jak w takim razie sprawuje się w praktyce najnowsze rozwiązanie od Hamy? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jeśli chodzi o samo opakowanie to Hama już od pewnego czasu zrezygnowała ze swojego charakterystycznego elementu jakim jest czerwień na opakowaniach. Teraz całość jest wykonana w bardziej stonowanych barwach. Mamy głównie biel i czerń z dużą grafiką samego urządzenia. Opakowanie wykonane jest z cienkiego kartonu. Co znajdziemy jednak w środku? Prócz samej myszki mamy również krótki kabel służący do ładowania urządzenia. Do tego dochodzi jeszcze na port do łączenia bezprzewodowego i tak właściwie tyle. Nie potrzebujemy żadnych elementów dodatkowych.

Jakość wykonania oraz design

Myszka już na pierwszy rzut oka wygląda całkiem ciekawie chociażby ze względu na swoje wertykalne położenie uchwytu. To tak właściwie moje pierwsza styczność z tego rodzajem myszek komputerowych. Na pewno trzeba się do tego rozwiązania przyzwyczaić, ale faktycznie jest to rozwiązanie ergonomiczne. Pod względem jakości wykonania całość jest plastikowa, ale jest to materiał dobrej jakości i nie ma mowy by nawet przy większym nacisku cokolwiek skrzypiało. Plusem też jest spasowanie poszczególnych elementów. Myszkę mamy zachowaną w kolorze antracytowym w połączeniu z czernią. Dodatkowo producent zaimplementował jeszcze niewielki pasek LED. Dla tych którzy nie chcą by dodatkowo świecił możemy go bez problemów wyłączyć, przyciskiem fizycznym od spodu urządzenia.

Na górnej części samego urządzeni znajdziemy trzy diody. Pierwsza informuje nas o łączności radiowej, a dwie kolejne diody to z kolei łączność Bluetooth. Producent zaimplementował niżej jeszcze dwa klawisze. Jeden do odświeżania i przełączania pomiędzy różnymi wersjami łączności, a także jeden podzielony na pół fizyczne klawisze do cofania i przełączenia do przodu. Mamy oczywiście dwa duże standardowe przyciski prawy i lewy. Do tego między nimi szeroka i całkiem wygodna rolka, choć lepiej w tym wypadku sprawdziłaby się najpewniej wersja gumowa. Do tego nieco niżej mamy klawisz odpowiedzialny za zmianę rozdzielczości pracy myszki. Opcje są sumarycznie trzy 1000/1600/2400 DPI. Na tylnej krawędzi mamy z kolei wyjście USB typu C, które umożliwi naładowanie myszki. Od spodu mamy umieszczono optykę samej myszki, a także przełącznik on/off, a także klawisz odpowiedzialny za modyfikację oświetlenia LED (można dzięki niemu przełączać się między profilami kolorystycznymi, a także po prostu wyłączyć). Całość pod względem jakości wykonania nie sprawia problemów, elementy są wykonane z materiałów dobrej jakości i nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem.

Ergonomia

Powiem szczerze, że jest to moja pierwsza dłuższa styczność z wertykalną myszką komputerową i byłem sceptycznie nastawiony do tego rodzaju rozwiązania. Zawsze korzystałem ze standardowych myszek komputerowych „płaskich” i u mnie akurat ból nadgarstków się nie pojawiał. Jednak po dwóch tygodniach korzystania z Hama EMW-700 zdecydowanie przekonałem się, że może być to wygodne. Owszem chwyt jest zupełnie inny, i trzeba się do niego przyzwyczaić, również inaczej się taką myszkę prowadzi po biurku, ale mimo moich wątpliwości cała konstrukcja sprawdziła się. Można ją trzymać zarówno całą pełną dłonią, jak również „opuszkami” palców co również może być wygodne i może służyć do szybkiego kliknięcia i sprawdzenia czegoś. Co ważne możemy ją w dobrym stopniu spersonalizować zmieniając oświetlenie LED, ale co moim zdaniem znacznie ważniejsze również rozdzielczość pracy. Przy tym jej czułość możemy ustalić na trzech poziomach – 1000/1600/2400 DPI. Sam działałem na środkowej wartości i było to wygodne. Myszka jest precyzyjna i do codziennej biurowej pracy wystarczająca, Ślizgacze od spodu mogłyby być lepsze. Przy korzystaniu z dobrej jakościowo podkładki pod myszkę tutaj nie ma problemów z przesuwaniem się jej po takiej powierzchni. Bez podkładki siła tarcia jest większa co oczywiście jest naturalne, ale mogło być to lepiej rozwiązanie, bo tutaj po prostu wyszło średnio. Sama w sobie myszka jest całkiem ciężka, to wynika przede wszystkim z zbudowanego ogniwa. Według producenta to 900 mAh i najpewniej ten element generuje sporą wagę całego akcesorium. Jednak nadal jest to akceptowalna wersja i nie mogę się do pod tym względem do niczego przyczepić.

Bateria

Według producenta zaimplementowano w myszce ogniwo o pojemności 900 mAh co generuje nam największą część wagi myszki, ale też spory plus, że nie musimy wymieniać co chwilę baterii w urządzeniu. Takie w pełni naładowana myszka powinno wystarczyć na około 20 dni działania. Co prawda to też w dużej mierze zależy jak korzystamy z myszki intensywnie. Po całych testach musiałem ładować ją raz. Co ważne można wykorzystać do tego kabel z zestawu i korzystać z niej podczas ładowania po kablu. Wygodne rozwiązanie i praktyczne. Choć szkoda, że Hama nie zdecydowała się na implementację jakiegoś prostego wskaźnika naładowania baterii. Nie ma tez dedykowanej aplikacji, która by dodawała dodatkową konfigurację i ewentualny podgląd stanu baterii.

Łączność

Jakiś czas temu miałem okazję testować zestaw klawiatura plus myszka w wersji bezprzewodowej również od Hama. Wówczas aspekt łączności bezprzewodowej został bardzo podobnie rozwiązany. Mamy kilka możliwości poprzez łączność Bluetooth, Możemy myszkę podłączyć do dwóch urządzeń równocześnie i przy pomocy jednego przycisku bez problemu się między nimi przełączać. Druga opcja to ta związana z transmisją radiową. W zestawie odpowiednia nadajnik podłączany do urządzenia za pomocą USB, co jest rozwiązaniem dobrym dla tych, którzy nie mogą korzystać z pierwszej opcji. Trzecia i ostatnia opcja to kabel. Można wykorzystać w tym celu przewód dodawany do urządzenia, albo też własny. Co do jakości połączenia i działania poszczególnych wersji modułów łączności bezprzewodowej nie mam zastrzeżeń. Nie miałem z tym najmniejszych problemów. Całość pod tym względem działała bez zarzutów. Kilka metrów zasięgu działa bez problemów i myślę, że jest to wystarczające nawet dla bardziej wymagających użytkowników.

Podsumowanie

Myszka Hama EM-700 to udane akcesorium, które mogę polecić tym, którzy chcą przetestować rozwiązanie wertykalne. Nie jest przesadnie droga bo około 150 zł za bezprzewodową myszkę, która daje całkiem sporo możliwości jest rozsądnej cenie. Owszem do takiego chwytu trzeba się przyzwyczaić ale zapewniam po przełamanie pierwszej bariery daję naprawdę wygodę i całość jest lepsza dla naszych nadgarstków. Nie jest to rozwiązanie idealne. Trochę brakuje w szczegółach czyli dedykowanej aplikacji, brak wskaźnika naładowania itd. Jednak mimo wszystko 150 zł jest dobrą ceną za bezprzewodową myszkę tej jakości.