Samsung zaprezentował Galaxy Ring

Producenci sprzętu mobilnego działają na różnych płaszczyznach i w różnych kategoriach sprzętowych. Samsung czy Xiaomi mają przeróżnej maści urządzenia, ale również wymyślają też zupełnie nowe sprzęty, które prędzej czy później trafiają pod strzechy. O tym, że koreański producent od dłuższego czasu pracuje nad pierścieniem, który ma mieć sporo smart funkcji wiedzieliśmy już od pewnego czasu. Jednak dopiero teraz dosyć niespodziewanie Koreańczycy zaprezentowali światu na właśnie trwających w Barcelonie targach Mobile World Congress. Czy tam właściwie jest Samsung Galaxy Ring?

To urządzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły pierścionek, obrączka nie ma żadnych większych wyświetlaczy, podświetleń itd. Wydawać by się mogło zwykły pierścień. W praktyce jednak jest on naszpikowany technologią i to nie byle jaką. Od wewnętrznej części sprzętu mamy trzy niewielkie wypukłości, które są przy okazji lekko wypukłe, lecz według tych, którzy mieli okazję pobawić się prototypami w żadnej wersji nie odczuwali dyskomfortu takiego rozwiązania. Co ważne jak każdy pierścionek występować będzie on w kilku wersjach i gabarytach. Z czego najmniejszy wariant to raptem 2,3, grama, najcięższy z kolei 2,9 grama. Czyli dokładnie tyle ile mniej więcej waży obrączka czy pierścionek. Również różnice pojawiają się w kontekście baterii mniejszy wariant to ogniwo 14,5 mAh, największy już 21,5 mAh. Jak na razie oficjalnie reszty specyfikacji nie poznaliśmy i Samsung cały czas mówi, ze prototypy działają na innych podzespołach niż finalny produkt. Jakie możliwości daje nam taki pierścień? Przede wszystkim dzięki wbudowanym czujnikom ma nam sprawdzać podstawowe parametry takie jak tętna czy częstotliwości oddechu, a całość ma bardzo dobrze uzupełniać się z zegarkami Galaxy Watch, które są już na rynku.

Według Samsunga docelowo Galaxy Ring ma działać ze smartfonami korzystającymi z systemu sygnowanego zielonym robocikiem, nie ma w planach integracji z urządzeniami z logiem nadgryzionego jabłuszka. Jak Wam się podoba taki pierścień? Coś lepszego niż chociażby smart opaska czy smartwach? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

