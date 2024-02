Playstation Portal zhakowane

Jeśli chodzi o zabezpieczenia konsol stacjonarnych to są naprawdę mocne, bowiem odkąd niemal pamiętam zawsze były one bardzo dobrze zabezpieczone. Znacznie lepiej w tym aspekcie dawało radę Sony, które konsole Playstation 3, 4 czy najnowsze Playstation 5 nie zostały w pełno odblokowane przez hakerów. Owszem zdarzały się sytuacje, w których po prostu jakaś grupa hakerska chwaliła się rozbiciem zabezpieczeń jednak trwało to tylko chwilę i najczęściej nie dawało pełnego dostępu do konsoli. Później pojawiał się update, który zdecydowanie blokował taki proceder i łatał dziurę w systemie konsoli. Wysoki poziom zabezpieczeń dotyczył do tej pory przede wszystkim konsol stacjonarnych, bowiem z przenośnymi rozwiązaniami było już różnie czego najlepszym dowodem jest najświeższe urządzenie od japońskiego producenta czyli Playstation Portal.

Playstation Portal to sprzęt, który ciężko zakwalifikować jako pełnoprawną konsolę, bo z jednej strony mamy własny system Android, ale z drugiej do pełnego korzystania z konsoli wymagana jest konsola Playstation 5. Jednak jak to bywa w tego typu urządzeniach pojawia się grupa użytkowników, którzy chcą sprawdzić działanie i zhakować Playstation Portal. W tym wypadku sprawa wygląda nieco inaczej. Andy Nguyen, który pracuje w Google jako Information Security Engineer w niespełna miesiąc złamał zabezpieczenie konsolki. Dzięki zdjęciu zabezpieczeń Andy Nguyen mógł zainstalować emulator, który odpalił grę Grand Theft Auto: Liberty City Stories, działającą dzięki emulatorowi PPSSPP. Trzeba wziąć na pewno pod uwagę, że jednak Playstation Portal nie jest konsolą z prawdziwego zdarzenia, bowiem bebeszki urządzenia to tylko średniopółkowy smartfon, więc nie ma co liczyć, że odpalimy gry np. z Playstation 4 czy Playstation 3.

Czy to coś zmieni w postępowaniu Sony? Jest szansa na rozbudowę funkcjonalności konsoli? Cóż raczej marne szanse, choć nie wszystko jest stracone. Co ważne modyfikacje związane z odblokowaniem konsoli dotyczą tylko oprogramowania bez ingerencji w sam sprzęt co może oznaczać, że ta zmiana jest dosyć prosta. Dajcie znać czy skorzystalibyście z takiego rozwiązania?

Źródło: gsmarena.com