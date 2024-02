Wiemy kiedy Galaxy AI zawita na starsze smartfony Samsunga

Tegoroczna najnowsza premiera flagowych urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta zdecydowanie była pod znakiem sztucznej inteligencji. W tym wypadki Samsung zaprezentował linię urządzeń z najwyższej półki czyli Samsunga Galaxy S24, Samsunga Galaxy S24+ oraz Samsunga Galaxy S24 Ultra, a wszystkie te urządzenia działają wraz z Galaxy AI. Jednak już przy okazji premiery Koreańczycy zapowiedzieli, że większość funkcji związanych z nowymi smartfonami na poprzedniej generacji się pojawi i widać na to, że producent dotrzyma obietnicy. Wówczas jednak nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy nowości pojawią się na kolejnych urządzeniach. Teraz już wiemy.

Samsung oficjalnie potwierdził, że duży update pojawi się już do końca marca. Które telefony otrzymają najnowsze funkcje związane z Galaxy AI? Wśród telefonów znajdziemy Galaxy S23, Galaxy S23+. Galaxy S23 Ultra, a także składaki czyli Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5. Co ważne nowości będą również zaimplementowane na tablety z linii Galaxy Tab S9, więc tutaj również spory plus. Tak właściwie posiadacze ubiegłorocznych telefonów już teraz mogą zacierać ręce i czekać na update. No właśnie czy w takim razie użytkownicy wcześniej wspomnianych urządzeń mogą liczyć na wszystkie nowości związane z Galaxy AI? Nie do końca, choć i tak gama jest ich naprawdę duża i większość najważniejszych funkcji znajdziemy na starszych rozwiązaniach. Przede wszystkim mamy tłumaczenie na żywo rozmów telefonicznych, Circle to Search (Zakreśl, aby wyszukać), podsumowanie artykułów na stronie internetowych itd. To są wymienione wszystkie najważniejsze rozwiązania, które wprowadza Galaxy AI, a część mniejszych również zostanie zaimplementowanych wraz z aktualizacją.

Jak sami widzicie wszystkie najważniejsze nowości pojawią się wraz z aktualizacją marcową.

Źródło: informacja prasowa