Jak zoptymalizować zużycie baterii w urządzeniach mobilnych? – poradnik

Urządzenia mobilne są nieodłącznym elementem naszego życia. Wśród nich znajdziemy zarówno tablety, smartfony czy czytniki e-booków. Każde z nich do pełnego działania musi mieć zaimplementowaną baterię. Właśnie te ogniwa wydają się największym problemem jakichkolwiek mobilnych urządzeń. Czasy gdy telefon wytrzymywał na jednym ładowaniu ponad tydzień już dawno minęły i obawiam się, że już w takiej wersji nie wrócą. Mimo wszystko z szeroko rozumianych urządzeń mobilnych korzystamy cały czas do pracy, rozrywki, komunikacji i wielu innych czynności. Jednak jednym z największych problemów z urządzeniami mobilnymi jest ich bateria. Jak nią okiełznać? Przekonacie się czytając dalszą część poradnika.

Baterie w urządzeniach mobilnych są coraz bardziej wydajne, ale nadal mają ograniczenia. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak optymalizować zużycie baterii, aby wydłużyć żywotność urządzenia. W tym artykule omówię kilka wskazówek, które pomogą Ci wydłużyć żywotność baterii Twojego urządzenia mobilnego. Warto zaznaczyć, że nie ma w nich żadnej większej magii. Będziemy mogli sobie wydłużyć działanie takiego urządzenia o kilkanaście procent, a nie kilkukrotnie. Mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie i chociaż część z nich warto wdrożyć przy codziennym korzystaniu ze smartfona czy tabletu.

Wyłącz funkcje, których nie używasz

Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, aby wydłużyć żywotność baterii, jest wyłączenie funkcji, których nie używasz. Dotyczy to takich funkcji jak:

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

NFC

Połączenie komórkowe

Zużywają one baterię, nawet jeśli ich nie używasz. Dlatego warto je wyłączać, gdy ich nie potrzebujesz. W przypadku NFC zużycie energii jest niewielkie, ale gdy już weźmiemy pod uwagę równocześnie włączony Wi-Fi, Bluetooth i Dane komórkowe okazuje się, że może to już robić kilka dobrych procent działania baterii. Dostęp do poszczególnych modułów jest prosty. Możemy je już z poziomu paska powiadomień włączać i wyłączać. Drugą opcją jest po prostu odpowiednie ustawienie trybu oszczędzenia energii, który po włączeniu będzie wyłączał wcześniej skonfigurowane opcje.

Zmniejsz jasność ekranu

Ekran jest jednym z największych konsumentów energii w urządzeniach mobilnych. Dlatego ważne jest, aby zmniejszyć jasność wyświetlacza, szczególnie, gdy tego nie potrzebujemy. Co ważne w dużej mierze jasność wyświetlacza może być determinowana automatycznie i wtedy tę opcję najlepiej również wyłączyć. W części smartfonów można również zmniejszyć rozdzielczość i odświeżanie ekranu, to również będzie wpływało na dłuższą żywotność baterii.

Aby zmniejszyć jasność ekranu, otwórz ustawienia urządzenia i przejdź do sekcji „Ekran”. Znajdziesz tam suwak, który pozwala regulować jasność, podobnie pozostałe funkcje związane z ekranem czyli wcześniej wspomniana rozdzielczość czy odświeżanie ekranu (te dwie ostatnie opcje nie pojawiają się we wszystkich urządzeniach mobilnych).

Użyj trybu oszczędzania energii

Większość urządzeń mobilnych ma wbudowany tryb oszczędzania energii. Tryb ten zmniejsza zużycie energii, ograniczając niektóre funkcje urządzenia. W części smartfonów można go dodatkowo odpowiednio skonfigurować, by mieć większą kontrolę nad tym co będzie jeszcze działało po jego włączeniu, lub nie. Producenci w swoich smartfonach również implementują dodatkowo tryb Ultra oszczędzania energii, który pozostawia jedynie podstawowe opcje związane z działaniem telefonu.

Aby włączyć tryb oszczędzania energii, otwórz ustawienia urządzenia i przejdź do sekcji „Bateria”. Znajdziesz tam opcję „Tryb oszczędzania energii”.

Aktualizuj oprogramowanie

Producenci urządzeń mobilnych często wydają aktualizacje oprogramowania, które zawierają poprawki błędów i ulepszają wydajność urządzenia. Takie kolejne łatki mogą poprawić działanie i wydajność baterii takiego urządzenia. Mam na myśli w tym wypadku zarówno aktualizacje duże typu – kolejna wersja Androida jak i mniejsze związane z łatkami bezpieczeństwa czy nakładki systemowej.

Inne wskazówki

Oprócz powyższych wskazówek, możesz wydłużyć żywotność baterii swojego urządzenia mobilnego, stosując się do następujących rad:

Wyłącz ekran, gdy nie używasz urządzenia.

Używaj trybu ciemnego na ekranie.

Wyłącz automatyczne aktualizacje aplikacji.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wskazówek, możesz wydłużyć żywotność baterii swojego urządzenia mobilnego. Dzięki temu unikniesz rozładowania baterii w najmniej odpowiednim momencie. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że aktualnie coraz rzadziej można znaleźć takie mobilne rozwiązania, które bez odpowiedniego korzystania z baterii będą potrafiły odpowiednio długo podziałać bez ładowania. Zawsze jakąś deską ratunku jest powerbank czy ładowanie w komunikacji miejskiej, ale nie jest to całkowite załatwienie sprawy. Dajcie znać czy korzystaliście z naszych rozwiązań i jakie Wy macie sposoby na wydłużenie czasu działania telefonu.