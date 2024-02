Samsung Galaxy Fold 6 ze zmianami czy jednak bez nich?

Najnowsze urządzenia sygnowane logiem koreańskiego producenta właśnie się zadomowiły na rynku, a świat technologii idzie cały czas do przodu oferując kolejne nowości. Oczywiście jak na razie jeśli chodzi o poniższe informacje są to tylko plotki, a na ich potwierdzenie chwilę będziemy musilei poczekać. Według standardowego kalendarza premier urządzeń Samsunga w okolicy połowy wakacji poznamy oficjalnie najnowszego flagowca w wersji składanej czyli Samsunga Galaxy Fold 6 oraz mniejszą i bardziej kompaktową wersje Galaxy Flip 6. Oba urządzenia będą najpewniej jak poprzednicy swoimi flagowymi rozwiązaniami, jednak jakie zmiany przyniesie ze sobą najnowsza odsłona „składaków” od Samsunga?

To co na samym początku nieco rozczarowuje jeśli chodzi o rozwiązania, które będzie oferował na Samsung w Galaxy Fold 6 to brak zmian w przypadku baterii. Od dłuższego czasu w tym zakresie zmian nie ma i kolejny rok będzie pod tym względem wyglądał bardzo podobnie. Jednak już teraz przeciekowe informacje sugerują, że mogą być pewne zmiany, choć nie koniecznie. Już tłumaczę skąd to zamieszanie. Dwa różne źródła, w dwóch różnych dniach podały zupełne sprzeczne ze sobą informacje (to niestety urok przecieków i plotek). Pierwsze podawało, że najnowszy składany flagowiec będzie wyposażony w ten sam zestaw optyki co flagowy Samsung Galaxy S24 Ultra, co moim zdaniem było naprawdę dobrym pomysłem. Jednak dzisiejsze przecieki zupełnie odwróciły sytuację, bowiem mówią one praktycznym braku zmian w porównaniu do poprzedniej generacji składanych telefonów. Sytuacja wygląda podobnie jak w Galaxy S24 i Galaxy S24+ w porównaniu do dwóch poprzednich generacji. Gdzie nie zmiany w aparatach tak na dobrą sprawę w ogóle nie były dostrzegalne. Zarówno pod względem sprzętowym jak i oprogramowania. Druga opcja w tym momencie wydaje się realniejsza, i prostsza.

Liczę, że mimo wszystko producent pójdzie o krok do przodu i odpowiednio wyposaży najnowsze składaki w topowe podzespoły i aparaty. Jak to finalnie będzie wyglądać przekonamy dopiero w drugiej połowie wakacji, kiedy Samsung Galaxy Fold 6 oraz Samsung Galaxy Flip 6.

Źródło: gsmarena.com