To koniec Barda, teraz kolej na Gemini

Sztuczna inteligencja to pojęcie na ostatnich większych eventach i konferencja przez gigantów branży technologicznej tak na dobrą sprawę odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Zdecydowanie bieżący rok będzie należał do AI i rozwoju tej technologii, czego chociażby dowodem są nowe implementacje w smartfonach podobnych technologii. Praktycznie każdy gigant z gałęzi tech ma w swoim portfolio AI, Google nie mógł zostać w tyle i dobre kilka miesięcy temu zaprezentował światu Barda. Jednak ten właśnie odszedł do lamusa.

Po niezbyt długim wsparciu ze strony amerykańskiego giganta z Mountain View Google zdecydowało się na zmianę nazwy na swoje AI na Gemini. Amerykanie zmianę nazwy tłumaczą znaczną poprawą silnika AI, który ma jeszcze lepiej działać i więcej możemy z niej wyciągnąć. Oczywiście jak to praktyce wszystko działa przekonamy się po testach, ale po Google ma więcej niespodzianek związanych właśnie z AI. Po pierwsze ma pojawić się wersja płatna, Gemini Advanced, która ma działać w obrębie nowego abonamentu Google One AI Premium, całość kosztować będzie 97,99 złotych miesięcznie, zakładając, że dwa pierwsze miesiące są darmowe. Prócz dostępu lepszej wersji AI w cenie tej subskrypcji otrzymamy również dodatkowo 2 TB w chmurze na przechowywanie danych. Oczywiście sztuczna inteligencja ma zostać zintegrowana z różnymi rozwiązaniami od Google’a między innymi Dokumenty czy Gmaila. Jak na razie usługa jest dostępna tylko w języku angielskim, ale docelowo zostanie rozszerzona na 40 języków. Z nowości związanych z Google Gemini jest też zupełnie nowa aplikacja na urządzenia mobilne na Androida i iOS. Jednak jak na razie jest dostępna tylko i wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, jednak podobnie jak to ma miejsce z Gemini Advanced również aplikacja w niedalekiej przyszłości pojawi się w kolejnych krajach.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem co sądzicie o Gemini? Mieliście okazję już testować?

Źródło: gsmarena.com