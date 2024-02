Czy to powerbank czy smartfon?

Producenci sprzętu mobilnego, a w szczególności smartfonów czasem mają dosyć specyficzne pomysły, które mają na celu nieco obudzić rynek. Telefony cegły już pojawiały się na sklepowych pólkach, a w przypadku najnowszego urządzenia pojęcie cegła chyba będzie najodpowiedniejsze.

Energizer (tak to ta sama firma od baterii) ma na zbliżających się targach Mobile World Congress w Barcelonie zaprezentować swój najnowszy smartfon. Nie jest to pierwsza propozycja od tego producenta, bowiem kilka lat temu mieliśmy okazję zapoznać się również ze smartfonem, jednak wówczas jego bateria to mierne 18 000 mAh. Teraz pojęcie „cegły” będzie miało konkretne znaczenie. Według przeciekowych informacji, które pojawiały się odnośnie nowego urządzenia od Energizera to ten telefon będzie wyposażony w baterię o pojemności bagatela 28 000 mAh. Liczba oczywiście robi wrażenie, jestem ciekaw w jak dużej obudowie udało się taką baterię upchnąć, ale zdecydowanie nie będzie to telefon mały i poręczny, który zmieści się w każdej kieszeni. Z drugiej strony dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na brak dostępu do telefonu, a waga i gabaryty nie są w stanie ich przestraszyć to mogą się skusić na najnowsze rozwiązanie od Energizera. Czyżby powróciły czas w których to telefon bez najmniejszych problemów wytrzyma tydzień bez ładowania? Powiem szczerze, że jak na razie taki telefon traktuję jako ciekawostkę, a nie rozwiązanie, które wejdzie pod strzechy na szerszą skalę.

