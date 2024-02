Xiaomi 13T – recenzja

Chiński producent ma to do siebie, że nie próżnuje i co chwilę pokazuje światu nowe urządzenia. Dużo osób już teraz czeka na następcę serii Xioami 13, ale przecież to nie koniec nowości warto już przyjrzeć się urządzeniom, które właśnie w ostatnim czasie zadebiutowały na sklepowych półkach. Czyli linia Xiaomi 13T. Modele te pojawiły się w dwóch wariantach. Xiaomi 13T czyli wersja podstawowa, a także mocniejszy z oznaczeniem Xiaomi 13T Pro. Ja przez ostatnie dwa tygodnie miałem okazję testować pierwszy z nich. Jak się sprawował w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak pudełko. Do takiej wersji gdzie otrzymujemy całość wykonaną w grubym kartonie i do tego w jasnej, białej kolorystyce już się przyzwyczailiśmy. Opakowanie po kilku transportach do recenzentów przyjęło nieco ciemny kolor, ale taki to już urok jasnego opakowania. Co do zawartości tutaj sam chiński producent nie szczególnie się wyróżnia. Otrzymujemy bowiem prócz samego urządzenia i zestawu papierologii tylko proste etui silikonowe oraz ładowarkę z doczepialnym kablem USB typu C. Słuchawek, nawet tych najprostszych nie uświadczymy, a szkoda. Pod względem jakości wykonania poszczególnych elementów nie mam większych uwag. Całość jest wykonana z dobrych materiałów również są to sprzęty ergonomiczne i dobrze zaprojektowane.

W przypadku specyfikacji otrzymujemy mocny zestaw. Sercem telefonu jest układ MediaTeka Dimensity 8200 Ultra wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM do tego dochodzi jeszcze 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia 6,67 calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. Bateria jest o pojemności 5000 mAh, którą można naładować przy pomocy technologii szybkiego ładowania o mocy do 67 W. Producent zaimplementował jeszcze dodatkowo potrójny zestaw aparatów. Główny to 50 Mpx, później jeszcze mamy szerokokątny 12 Mpx oraz 50 Mpx teleobiektyw. Całość wygląda lepiej niż dobrze co zdecydowanie wychodzi na plus.

Jakość wykonania oraz design

Telefon nie wyróżnia się niczym szczególnie jeśli chodzi o design. Mamy tak właściwie prostą bryłę bez większych udziwnień, chociaż z całą pewnością nie jest to telefon mały czy poręczny. Jest duży wyświetlacz. Do tego smartfon nie jest przesadnie lekki, co też ten efekt nieco potęguje. Plecki telefon to również bardzo duża wyspa na aparaty, która nie wiem czy jest wymagana aż w takich rozmiarach. Inna sprawa, że smartfon jest wykończony w szekle i aluminium. Plecki to szkło, które niestety w tej wersji bardzo mocno zbiera wszelkie odciski palców. Druga wersja kolorystyczna dostępna w sprzedaży jest już inaczej, bo wykończona ekologiczną skórą. Osobiście nieco już mi się przejadły rozwiązania „zimne” czyli szkło czy aluminium. Skóra ekologiczna wydaje się ciekawszym rozwiązaniem.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. Centralnie umieszczono przedni obiektyw aparatu z niewielkim notchem w postaci otworu na przedni aparat. Na górnej krawędzi mamy również głośnik do rozmów, który także działa jako multimedialny, drugi. Do tego front to jest prosty wyświetlacz bez dodatkowych zakrzywionych krawędzi. Jednak jak zwykle najwięcej elementów zostało umieszczonych na krawędziach urządzenia. Górna krawędź to głośnik, mikrofon oraz dioda podczerwieni. Vis a vis tacka na kartę SIM, oraz wyjście USB C oraz głośnik. Prawa krawędź to z kolei dłuższy przycisk służący regulacji głośności oraz nieco niżej przycisk power. Plecki telefonu to duża wyspa na aparaty oraz dioda doświetlająca LED. Jednak sama wyspa bardzo mocno wystaje spoza bryły urządzenia. Sytuację w części ratuje jeszcze etui silikonowe, które wyrównuje nieco tę różnicę. Warto wspomnieć, że telefon ten wspiera certyfikat wodo i pyłoszczelności IP68. Pod względem designu i jakości wykonania nie mam do czego się przyczepić. Tak właściwie o tych niuansach decydują już własne upodobania, a w przypadku jakości wykonania to zdecydowanie najwyższa półka.

Ekran

Do naszej dyspozycji chiński producent oddał wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością 2712×1220 pikseli co daje zagęszczenie na poziomie 446 ppi. Całość wykonana jest w technologii AMOLED. Dodatkowo nie mogło zabraknąć podwyższonego odświeżania ekranu do 144 Hz. Do tego dochodzi jeszcze szkło ochronne Gorilla Glass 5 generacji. Całość pod względem jakości wyświetlanego obrazu nie odstaje niczym od swojej konkurencji. AMOLED, jest dobrym wyświetlaczem i faktycznie się sprawdza. Co prawda do topowych rozwiązań z innych np. samsungowych Galaxy S brakuje, ale nadal są to świetne wyświetlacze. Przy tej półce cenowej nie mogło zabraknąć również rozwiązania Always on Display, które w tym wypadku nazywa się Ekran zawsze włączony. Możemy sobie go niemal dowolnie konfigurować, a także włączyć odpowiedni dla siebie sposób na jego włączenie/wyłączenie. Również pozostałych opcji związanych z ustawieniami wyświetlacza jest całkiem sporo. Choć śród nich nie znajdziemy również takich, których nie widzieliśmy do tej pory wśród konkurencyjnych rozwiązań. Całość się po prostu bardzo dobrze sprawdza.

Bateria

W Xiaomi 13T chiński gigant zaimplementował ogniwo o pojemności 5000 mAh, do tego dochodzi jeszcze technologia szybkiego ładowania z maksymalna mocą do 68 W. W zestawie znajdziemy na szczęście odpowiednia ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C, która wykorzystuje w pełni moc ładowania. To można zaliczyć na plus bo wbrew pozorom nie jest to pewne zarówno jeśli chodzi o ładowarkę w zestawie, ani to że będzie ładować naprawdę szybko. Wróćmy jednak do samej baterii. Czas działania na takie ogniwo jest można powiedzieć standardowy, czyli około półtora dnia, ani to mało ani to dużo. Też to zależy od tego jak korzystamy z telefonu bo tutaj mogą być spore różnice. Szkoda, że nie udało się upchnąć większego, ale niestety nie można mieć wszystkiego. Jeśli chodzi natomiast o samo ładowani to proces ten trwa niespełna godzinę, mówimy oczywiście o ładowaniu od 0 do 100%. Pod względem baterii nie mam większych uwag, całość sprawia się naprawdę dobrze i nie ma też mowy o przesadnym przegrzewaniu się urządzenia podczas całego procesu.

Aparat

Główne oczko aparatu w Xiaomi 13T jest wyposażono w matrycę Sony IMX707 o rozmiarze 1/1,28 cala. Aparat ma również przysłonę f/1,9, która pozwala na uchwycenie więcej światła w ciemnych warunkach. Xiaomi 13T jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy 30 lub 60 klatkach na sekundę. Telefon obsługuje również nagrywanie wideo w zwolnionym tempie w rozdzielczości 1080p przy 120 lub 240 klatkach na sekundę. Teleobiektyw to z kolei matryca OmniVision OV50D o rozmiarze 1/1,28 cala. Jest ona taka sama jak w aparacie głównym. Co pozwala na uzyskanie podobnych wyników. Aparat ma również przysłonę f/1,9, która pozwala na uchwycenie więcej światła w gorszych warunkach oświetleniowych. Aparat szerokokątny to ostatni z podstawowej trójki. Producent zaimplementował matrycę o rozmiarze 1/3,06 cala. Jest mniejsza niż w aparacie głównym, ale nadal pozwala na uzyskanie dobrych wyników w przypadku zdjęć z bliska. Aparat ma również przysłonę f/2,2. Pod względem aparatów powiem szczerze, że wyniki są naprawdę bardzo dobre. Zakładając, dobre warunki oświetleniowe mamy dobrze odwzorowane kolory, również sporą szczegółowość. Mimo iż na papierze dużych różnic pomiędzy głównym oczkiem, a teleobiektywem nie ma, to w praktyce widać różnicę w jakości zdjęć. Nie jest to przepaść, ale nadal jest widoczna. Pod względem oprogramowania otrzymujemy solidny zestaw możliwości i nie mam do czego się tutaj przyczepić. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy Xiaomi 13T.

Oprogramowanie

Jak przystało na telefon sygnowany logiem Xiaomi nie mogło oczywiście zabraknąć autorskiej nakładki czyli w tym przypadku MIUI w wersji 14. Jednak Ci z Was, którzy liczyli na automatyczny i szybki dostęp do Androida 14 niestety muszę zawieść, bowiem sama nakładka działa na poprzedniej wersji Androida. Update zapewne prędzej czy później Xiaomi 13T otrzyma jednak kiedy to konkretnie nastąpi. Co do samej nakładki MIUI nie mam większych zastrzeżeń. Całość działa bez problemów choć trzeba się przyzwyczaić, że dodatkowego oprogramowania mamy naprawdę sporo, które nie zawsze się ono przyda. Na szczęście można bez większych problemów większość odinstalować, drugi minus to często pojawiające się reklamy, które wydawało mi się, że w telefonie tego.

Multimedia

W przypadku multimediów mamy do czynienia przede wszystkim z dużym ekranem, który wykorzystuje najnowsze technologie w tym Dolby Vision czy HDR. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze większe możliwości pod względem dźwiękowym. Na szczęście Xiaomi zdecydowało się na implementację całego zestawu rozwiązań multimedialnych i po prostu z tych możliwości korzysta się bardzo dobrze. Jak przystało na smartfon z 2023 roku Xiaomi 13T to multimedialny kombajn, który oferuje wszystkie znane i często korzystane przez nas rozwiązania multimedialne.

Wydajność oraz gry

W przypadku swojego najnowszego mocnego średniopółkowca chiński producent poszedł w stronę w MediaTeków. Tym razem jest to Dimensity 8200 Ultra, więc naprawdę wydajna jednostka do tego dochodzi jeszcze 8 GB wbudowanej pamięci w wewnętrznej. Całość pod tym względem na papierze wygląda naprawdę nieźle, w praktyce również nie ma większych problemów. Tak na dobrą sprawę pod względem wydajności nie ustępuje konkurencji. Owszem może nie jest to może najwydajniejsze rozwiązanie dostępne na rynku, ale każdą grę nawet tę bardziej wymagająca bez problemów odpalimy na najwyższych detalach. Może taki stan rzeczy nie będzie się utrzymywał przesadnie długo. Myślę, że do codziennego korzystania taka moc wystarczy naprawdę na dłuższy czas. Jeśli chodzi o standardowe codzienne korzystanie z urządzenia to nie sprawia pod tym względem najmniejszych problemów. Wszystkie aplikacje uruchamiają się szybko, bez zbędnej zwłoki. Wyniki benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił wszystkie najważniejsze moduły łączności bezprzewodowej, począwszy od 5G, poprzez Bluetooth, a także NFC czy Wi-Fi. Wszystkie one podczas testów nie sprawiały najmniejszych problemów. Nie pojawiały się problemy z czasowym niestabilnym połączeniem czy inne techniczne perturbacje. Całość pod tym względem działała jak trzeba. W przypadku jakości połączenia również nie mam zastrzeżeń. Zarówno mnie jak i rozmówcę słychać było dobrze podczas rozmów telefonicznych.

Podsumowanie

Podsumowując Xiaomi 13T to udany telefon, który daje nam naprawdę spore możliwości, ma całkiem wydajny układ, do tego szybkie ładowanie oraz wsparcie dla wodoodporności. Aparat mógłby być jednak nieco lepszy, choć powiem szczerze, że całość wygląda naprawdę bardzo dobrze.