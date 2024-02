Nowy Assassin’s Creed szybciej niż myślimy

W ubiegłym roku Ubisoft wydał na świat nową odsłonę Assassin’s Creed, jednak fani nie do końca byli nią zachwyceni. Z jednej strony wracała do korzeni, ale w wielu aspektach po prostu kulała i nie określenie jej jako dodatku czy przejściowej odsłony byłoby chyba najrozsądniejsze. Sam grając w Assassin’s Creed Mirage miałem mieszane odczucia mimo iż jestem fanem całej serii. Jednak Ubisoft myśli o rozwoju tej serii naprawdę długofalowo i zanim wyszedł oficjalnie Assassin’s Creed: Mirage mieliśmy informacje o kolejnych dużych projektach związanych z asasyńską marką. Jednym z ciekawszych nowości jest Assassin’s Creed Red ( to nazwa kodowa), która tak właściwie ma być nowym otwarciem dla serii. To, że powstaje wiedzieliśmy od pewnego czasu, ale niewiele więcej informacji mieliśmy do tej pory i to niestety nie zmieniło się, choć Ubisoft zdradził rąbka tajemnicy.

Przy okazji przekazania danych związanych z wynikami finansowymi Ubisoft zdradził nieco informacji o nadchodzących dwunastu miesiącach i planach na ten czas. Dwie największe premiery to zdecydowanie Star Wars Outlaws, które ma pojawić się jeszcze w bieżącym roku na sklepowych półkach, natomiast drugi z tytułów czyli Assassin’s Creed Red pojawi się do końca fiskalnego roku 2025. W przypadku lat fiskalnych okres ten jest od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025. Jednak z tego co się już przyzwyczailiśmy w przeszłości gry z serii Assassin’s Creed debiutowały najczęściej na przełomie października i listopada. Powiem szczerze, że liczę że w tym wypadku będzie podobnie i na nową grę z serii Assassin’s Creed nie przyjdzie nam czekać przesadnie długo. Inna sprawa, że jak na razie o tytule nie wiemy praktycznie nic prócz ogólnego konceptu.

