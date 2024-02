realme C67 – recenzja

Marka realme zagościła na naszych sklepowych półkach już dobre parę lat temu. Od tego czasu chiński producent wydaje naprawdę sporo różnych urządzeń z przeróżnych półek cenowych. Począwszy od rozwiązań budżetowych za kilkaset złotych, po średniopółkowce, skończywszy na pełnoprawnych flagowcach. Tym razem właśnie realme wypuściło kolejny smartfon ze średniej półki. Jak sprawuje się w praktyce najnowszy realme C67? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Najpewniej nikogo nie zaskoczę, że pudełko jak na standardy chińskiego producenta zostało zachowane w intensywnym żółtym kolorze, który jest znakiem rozpoznawczym urządzeń spod szyldu realme. Jednak jak zwykle to co najważniejsze to sam telefon, prócz niego znajdziemy w zestawie również ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C, a także silikonowe przezroczyste etui. Tak na dobrą sprawę mamy wszystko czego potrzeba do korzystania z telefonu. Jak zwykle przyczepię się do braku słuchawek. Jednak to tego niezbyt miłego trendu zdążyliśmy się przyzwyczaić i niewielu producentów taki gadżet dodaje do zestawów startowych. Tym bardziej, że kolejne informacje sugerują, że następni producenci będą odchodzić od dawania do zestawu ładowarek tak robi Samsung czy Apple, ale jak na razie Chińczycy do tego pomysłu się nie odnieśli.

Jednak to co najbardziej oczekuje się od nowych rozwiązań to dobrego i szybkiego działania. W przypadku realme C67 nie mamy topowej specyfikacji, z drugiej jednak strony zyskujemy całkiem przyzwoitej specyfikacji średniopółkowca. Po pierwsze procesor, w tym wypadku mamy Snapdragona 685. Do tego dochodzi 8 GB pamięci RAM, a można ją dodatkowo rozszerzyć przy pomocy wewnętrznej pamięci, której znajdziemy 256 GB czyli również całkiem sporo. Specyfikację uzupełnia duży 6,7 wyświetlacz, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Do tego dochodzi bateria o pojemności 5000 mAh wraz z szybkim ładowaniem o mocy do 33 W. Mamy również zestaw aparatów gdzie główny to 108 Mpx oczko i 2 Mpx drugie. Od frontu mamy 8 Mpx aparat.

Jakość wykonania oraz design

W przypadku designu swoich telefonów chiński producent podchodził do tematu w różnych wariantach. Jednak w ostatnim czasie pojawiały się wykończenia zarówno szklane, plastikowe jak i w skórze ekologicznej. W przypadku testowanego egzemplarza realme C67 miałem do czynienia z plastikowymi pleckami i ramkami. W tym budżecie jest to schemat nam bardzo dobrze znany i w sumie standardem. Plastik może nie jest najwyższych lotów materiałem, ale z drugiej strony jest lekki i przy dobrym spasowaniu i jakości całkiem wytrzymały. W przypadku testowanego egzemplarza nie mam uwag co do jakości poszczególnych elementów jak i spasowania. Wszystkie elementy są na swoim miejscu, a przy nawet większym nacisku nie ma mowy by skrzypiały. Telefon pod względem designu nie wyróżnia się zbytnio, może kolorem. Mamy proste krawędzie z lekko zaoblonymi rogami. Do tego gradientowe plecki, które delikatnie mienią się w słońcu (miałem okazję testować wariant w kolorze limonkowo-zielonym). Dochodzi do tego także potężna i mocno wystająca wyspa na aparaty, która notabene jest mocno niepotrzebnie napompowana. Obiektywy są małe, a atrapy wokół nich ogromne. Nie wiem skąd taka moda nastała, ale zdecydowanie jest to przerost formy na treścią i zupełnie niepotrzebne rozwiązanie. W moim prywatnym Galaxy S22 trzy obiektywy zajmują mniej miejsca niż tutaj dwa, a jakość i wielkość matrycy jest jednak zauważalna na korzyść koreańskiego smartfona.

Od frontu otrzymujemy przedni obiektyw aparatu. Tuż nad nim głośnik do rozmów, który też może pełnić funkcję multimedialnego. Jak zwykle najwięcej elementów upchnięto w przypadku krawędzi telefonu. Idąc od lewej znajdziemy dwa fizyczne klawisze. Dłuższy służący regulacji głośności, a także nieco niżej klawisz power, który jest też nieco mniej wypukły. Vis a vis znajdziemy tackę na kartę SIM. Najwięcej elementów znajdziemy na dolnej krawędzi tutaj mamy naprawdę bogaty zestaw bo mamy idąc od prawej wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także mikrofon. Na środku znajdziemy z kolei wyjście USB typu C, a także główny głośnik multimedialny. Na ostatniej krawędzi znajdziemy tylko mikrofon. Plecki telefonu to naprawdę konkretna wyspa na dwa główne aparaty telefonu, a także diodę doświetlającą LED. Pod względem jakość i wykonania nie mam żadnych większych uwag. Całość wygląda naprawdę nieźle, chociaż sam aparat mógłby mnie wystawać z całej bryły urządzenia. Tutaj nawet etui dołączone do zestawu nie jest w stanie wyrównać tej nierówności. Warto na koniec tego akapitu dodać, że telefon wspiera najprostszy certyfikat wodoszczelności IP54, czyli mamy ochronę przed zachlapaniem i standardową ilością pyłów.

Ekran

W przypadku realme C67 mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 6,72 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+ czyli w tym wypadku 1080×2400 pikseli. Co daje zagęszczenie na poziomie 392 ppi. Jest to dobry wynik. Ekran został wykonany w technologii IPS TFT oraz mamy wsparcie dla technologii podwyższonego odświeżania – 90 Hz. Nie mamy tutaj szczególnie mocnego ekranu, choć zakładając że jest to telefon z niższej półki cenowej ekran mimo wszystko daję radę. Wśród opcji personalizacji znajdziemy kilka przydatnych rozwiązań, choć nie są one przesadnie rozbudowane. Po pierwsze mamy możliwość zmiany odświeżania ekranu między 60 Hz, a 90 Hz. Do tego tonację kolorów, ale z drugiej strony brakuje mi trochę technologii Always on Display, którego tutaj nie uświadczymy. Z drugiej strony w przypadku jakości samego obrazu szału nie ma. Kolory są całkiem nieźle odwzorowane, choć do AMOLEDu brakuje całkiem sporo. W przypadku reakcji na dotyk nie mam większych uwag. Telefon szybko reaguje na każde polecenia i nie ma zauważalnych braków pod tym względem.

Bateria

realme w przypadku swojego najnowszego telefonu zdecydowało się na całkiem pojemną baterię 5000 mAh czyli jak na tę półkę raczej jest to standard i nie jest coś bardzo odkrywczego ze strony chińskiego producenta. Do tego można dodać technologię szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 33 W. Nie jest to może coś co by powaliło, ale i tak więcej niż tegorocznych flagowiec od Samsunga czyli Galaxy S24, który nadal ma maksymalnie 25 W ładowanie i tak wygląda zauważalnie lepiej. Warto również wspomnieć, że w zestawie wraz z telefonem otrzymujemy odpowiednią ładowarkę z kablem. Dzięki temu bez przeszkód możemy korzystać z dobrodziejstw tej technologii. W przypadku działania na jednym ładowaniu nie mamy większego szału, otrzymujemy zestaw, który daje nam około półtora dnia działania bez ładowania, więc jest to wynik całkiem przyzwoity, choć nie wyróżnia się jakoś znacząco na tle konkurencji. W przypadku szybkości ładowania trzeba wziąć pod uwagę, że telefon nie jest też demonem szybkości pod tym względem i całość trwa około godziny i dwudziestu minut. Standardowo jeśli chodzi o dostęp do samej baterii nie jest on możliwy.

Aparat

W przypadku najnowszego telefonu od chińskiego producenta mamy do czynienia z podwójnym aparatem z tyłu. Składa się on z głównego obiektywu 108 Mpx i obiektywu pomocniczego 2 Mpx. Główny obiektyw ma przysłonę f/1,8. Obiektyw pomocniczy to światło f/2,4 i jest używany do zdjęć makro. Na papierze całość wygląda ok, zakładając, że nie jest to szczególnie mocne urządzenie, to przy dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia są dobrej jakości. Brakuje przede wszystkim im odpowiedniej szczegółowości. Nocne zdjęcia nie są mocną stroną realme C67 i tutaj nie uda się zbyt wiele pod tym względem wyciągnąć. Mimo wszystko do podstawowych zadań zarówno jeden jak i drugi aparatu będzie się sprawdzał w szczególności dla mniej wymagających użytkowników. Jeśli chodzi z kolei o nagrywanie filmów to tutaj raczej szału też nie ma co się spodziewać. Tak na dobrą sprawę mamy jakość Full HD tylko w 30 klatkach na sekundę. Nie ma nawet 60 klatek na sekundę i nie brakuje nieco większej ilości funkcji, ale też trzeba wziąć pod uwagę że jednak jest to przeciętny średniopółkowiec i za wiele pod tym względem nie wyciągniemy. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i filmów wykonanych przy pomocy realme C67.

IMG20240127142357

IMG20240127142401

IMG20240127142404

IMG20240127142815

IMG20240127142820

IMG20240127142824

IMG20240127143420

IMG20240127143503

IMG20240129225927

IMG20240129225929

IMG20240129225934

IMG20240129231322

IMG20240129231326

IMG20240129231332

Oprogramowanie

Telefon działa od razu po wyciągnięciu z pudełka na najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym roboickiem czyli Androidzie 14. Do tego nie mogło zabraknąć pakietów bezpieczeństwa datowanych na listopad ubiegłego roku i nie jest to już tak dobry wynik. Całość oczywiście działa również pod kontrolą nakładki chińskiego producenta czyli realme UI i tutaj również jest to najświeższa wersja. Całość pod tym względem wypada całkiem nieźle. Choć trzeba przyznać, że odkąd realme na stałe pojawiło się na sklepowych półkach w Polsce to ilość dodatkowego oprogramowania, które preinstaluje chiński producent drastycznie wzrosła. To co mnie osobiście najbardziej zmartwiło to całe dodatkowe foldery Hot Apps czy Hot Games, które zawierają propozycje szybkiego zainstalowania odpowiednio aplikacji czy gier. Instalacja nie jest przeprowadzana bezpośrednio ze sklepu Google Play lecz autorskiego sklepu z aplikacjami co nie jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Kolejna sprawa to ilość dodatkowych aplikacji. Jest ich po prostu całkiem sporo. Spora część jest w ogóle nieprzydatna i tylko nadaje się do odinstalowania. Mam wrażenie, że realme poszło w stronę Xiaomi i za dużo otrzymujemy rozwiązań, które mają nas dodatkowo uszczęśliwić co nie zawsze się po prostu sprawdza.

Multimedia

W przypadku multimediów nie mamy tutaj większych fajerwerków, ekran IPS całkiem spory, odświeżanie do 90 Hz, niewielki notch sprawiają że można korzystać z tego telefonu jako codzienne urządzenie. Pod względem dźwięku jest więcej pozytów do dodania. Przede wszystkim mamy głośniki stereo. Jeden główny multimedialny drugi z kolei sprawuje się w przypadku zarówno rozmów jak i multimediów, więc nie jest pełnowymiarowym multimedialnym rozwiązaniem. Z plusów na pewno można zaliczyć wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, które notabene jest znacznie rzadziej implementowane w smartfonach. Co do jakości dźwięku jest ogólnie ok, nie jest to może najwyższy poziom, ale głośność jest ograniczona choć trzeba pamiętać, że to nadal rozwiązanie średniopółkowe, więc nie uświadczymy w nim jakiś przesadnie rozbudowanych rozwiązań.

Wydajność oraz gry

realme C67 to zdecydowanie nie jest bestia pod względem możliwości. Uzyskujemy bowiem przeciętnego Snapdragona 685 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Producent chwali się dodatkowymi nawet 8 GB pamięci RAM wydzielonymi z pamięci wewnętrznej, ale nadal uważam to za swego rodzaju chwyt marketingowy, a nie pełnoprawny RAM. Jak sprawuje się wcześniej wspomniany duet w praktyce? Zaskakująco dobrze. Przy codziennej pracy nie mam mowy by coś działało szczególnie powoli. Telefon reaguje na wszelkie polecenia szybko i bez zbędnej zwłoki. W przypadku gier będę nieco bardziej wymagający, bo tutaj już aż tak dobrze nie jest. Wszystkie ważniejsze tytuły nawet te bardziej wymagające pod względem graficznym odpalimy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że na pewno nie wszystkie na maksymalnych detalach. Trzeba będzie nieco to zmodyfikować, ale z całą pewnością będzie można zagrać płynne bez większych problemów. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków.

Łączność

Do naszej dyspozycji Chińczycy oddali wszystkie najważniejsze moduły łączność bezprzewodowej od Wi-Fi, po Bluetooth skończywszy. Jest też NFC i całość jeśli chodzi o codzienną pracę nie dostrzegłem problemów z jakimkolwiek wcześniej wspomnianym modułem łączności bezprzewodowej. Podczas testów nie było żadnych nieoczekiwanych zerwań połączeń czy chwilowych przestojów. Jakość rozmów jest również ok. Zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać bardzo dobrze podczas konwersacji.

Podsumowanie

realme C67 to telefon, który ciężko ocenić, z jednej strony mamy wszystko to czego oczekujemy do codziennej w miarę płynnej pracy, z drugiej jednak brakuje nieco większej ilości możliwości i czegoś co by wyróżniała ten smartfon spośród innych, które już są na sklepowych półkach w Polsce. Cena 899 zł na start wydaje się rozsądna (mówimy dokładnie o tej samej wersji z 8 GB RAM i 256 GB ROM), oszczędzając 100 zł można zakupić wariant z 6 GB RAM i 128 GB ROM. Opcja pierwsza wydaje się znacznie ciekawsza.