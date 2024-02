Funkcja Circle to Search ekskluzywnie dla smartfonów Samunga i Google’a?

Pojęcie sztucznej inteligencji na ostatnich konferencjach, eventach czy spotkaniach związanych z mobilnymi technologiami czy nawet szeroko rozumianymi nowymi technologiami odmieniane jest tak właściwie przez wszystkie przypadki. Swoje trzy grosze, nawet można powiedzieć, że więcej niż trzy grosze zapowiedział koreański producent przy okazji premiery najnowszej generacji urządzeń z linii Galaxy S24. Wśród nowych „ficzerów”, które są mocno promowane przez zarówno Google jak i Samsunga jest tytułowa funkcja Circle to Search, w Polsce znana jako „Zaznacz aby wyszukać”. Co ona nam daje? Po przytrzymaniu dłużej klawisza oznaczonego jako home pojawia się nakładka na ekran i to co mamy aktualnie na ekranie możemy wyszukać w Google wystarczy zakreślić ten obiekt czy fragment na zdjęciu. W testowanych egzemplarzach zarówno Galaxy S24 jak i Galaxy S24+ są to funkcje dostępne bez problemu.

Na tej płaszczyźnie od dłuższego już czasu można zauważyć zwiększoną współpracę pomiędzy Samsungiem a Google, dlatego też na dzień dzisiejszy funkcja Circle to Search jest dostępne ekskluzywnie na urządzeniach flagowych zarówno koreańskiego producent jak i amerykańskiego giganta. Jest to raptem 5 urządzeń – Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra oraz Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro. Wygląda na to, że co najmniej 5 października bieżącego roku ten stan rzeczy się utrzyma, bowiem przeciekowe informacje sugerują, że dopiero po tym czasie będzie przekazana możliwość implementacji tego rozwiązania wśród priducentów pozostałej części urządzeń działających pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Czy to dobre posunięcie ze strony Samsunga i Google’a? Powiem szczerze, że sam nie mam 100% pewności. Posiadacze flagowców Koreańczyków i Amerykanów na pewno są zadowoleni. Jednak pozostała całkiem spora grupa producentów w tym wypadku może czuć się pokrzywdzona, bo nie daje to równości do dostępu dla poszczególnych użytkowników. Oczywiście jak na razie są to tylko plotki i do tego czasu może się całkiem sporo zmieni. Jesteście w posiadaniu nowych urządzeń z linii Galaxy? Korzystacie nacco dzień Circle to Search? Dajcie znać w komentarzach pod tym co sądzicie o całej sprawie.

