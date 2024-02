To już koniec smartwatchy Fossila

Fossil to producent który na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo mocno wszedł w kategorię urządzęń ubieralnych a dokładnie smartwatchy. Co prawda nie strzelał nowościami na prawo i lewo, ale to co już się na sklepowych półkach pojawiło to była niezwykle ciekawa alternatywa dla chociażby urządzeń sygnowanych logiem nadgryzionego jabłka czy Samsunga. Miałem okazję korzystać z czwartej generacji smartwatchy od Fossila i to było naprawdę ciekawe urządzenie.

Zainteresowanie smartwatchami ogólnie rzecz biorąc rośnie i to różnych półkach cenowych. Jednak mimo wszystko nadal dominują urządzenia dosyć proste i do 1000 zł, a Fossil jednak w dużej mierze celował w wyższą półkę cenową. Jednak teraz Fossil w ogóle rezygnuje z wydawania nowych urządzeń z tej kategorii. Ci z Was, którzy mają urządzenia sygnowanego logiem tego producenta mogą spać spokojnie. Producent już teraz dał informację, że mimo wszystko aktualnie będące na rynku smartwatche będą otrzymywać kolejne aktualizacje i pełne wsparcie producenta. Jak długo to będzie trwało nie wiemy, ale liczę, że jak Fossil deklaruje chęć dalszego wsparcia tych urządzeń to będzie słowa dotrzymywał.

Co sądzicie o wycofaniu się Fossila z rynku smartwatchy? Czy będziecie tęsknić za nowymi smartwatchami chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com