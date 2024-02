Nowy rok, nowe problemy z Android Auto

Android Auto to system, który z jednej strony można uwielbiać z drugiej nienawidzić. Osobiście z nim nie miałem jakiś większych z nim problemów, choć mój prywatny Galaxy S22 potrafił się nagrzewać niemalże do czerwoności gdy podłączyłem go bezprzewodowo do swojego samochodu. Jednak mimo wszystko Android Auto to dla użytkowników bardzo problematyczny system, w którym pojawia się masa problemów. Wynikać to może z kilku rzeczy, chociażby bardzo dużą różnorodnością urządzeń – smartfonów jak i samych samochodów. Kompatybilność bywa różna, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Druga sprawa to sam Google, który wprowadza bardzo dużą ilość różnych modyfikacji, a czasem nie zdąży dopracować wcześniejszego nowego „ficzeru”. Jednak początek roku to dobra okazja do pojawienia się nowych błędów.

Błąd, na który skarżą się aktualnie użytkownicy Androida Auto dotyczy dosyć specyficznego przypadku w którym to w nawigacji Waze nie działa obsługa poleceń głosowych. Podobny problem już przy wcześniejszych wersjach Android Auto zgłaszali użytkownicy, ale ogólnie nie jest to błahostka. Bo tak właściwie inaczej niż poprzez polecenie głosowe nie można wybrać punktu docelowego podczas jazdy, więc sytuacja mocno się komplikuje. Co ciekawe w innych aplikacjach i nawigacjach polecenia głosowe działają bez najmniejszego zarzutu.

Podsumowując, jak na razie Google nie rozwiązało problemu z nawigacją Waze, ale możliwe kolejne tygodnie zaowocują w kolejne nowości i ewentualne poprawienie błędów, które się już pojawiły. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy u Was Android Auto też sprawia tyle problemów co innych?

Źródło: pocketnow.com