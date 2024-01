Wkrótce otrzymamy kontynuację dodatku do Wiedźmina 3: Krew i Wino

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o CDProjekt historia, która została zawarta zarówno w podstawowej wersji gry jak i dwóch kolejnych dodatkach do Wiedźmian 3 to absolutny majstersztyk. Co ważne każda z nich jest na swój sposób inna i ciekawa, ale również w dużej mierze rozwija uniwersum wiedźmińskie. Fani marki Wiedźmin zresztą nie powinni mieć żadnych praw do narzekania, bowiem różnych tworów popkultury pojawia się naprawdę sporo. Chociażby mieliśmy okazję poznać dwie zupełnie nowe gry planszowe, serial i filmy anime, dodatkowe komiksy, które opowiadają różne historie Geralta, ale większość z nas fanów Geralta i uniwersum Wiedźmina czekają na dwie rzeczy – nową książkę i nową grę od CDProjektu. Co do pierwszej pozycji, czyli książki wiemy, że powstaje i najpewniej ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku, jednak w przypadku gry komputerowej tutaj raczej trzeba będzie czekać długie lata. Przy dobrych wiatrach będzie to koło 2028 roku. Jednak mimo to w międzyczasie pojawiać się będą kolejne rozwiązania zwiększające horyzonty samego uniwersum i jedną z nich zdecydowanie będzie komiks od Dark Horse.

W Polsce komiksy od Dark Horse w uniwersum Wiedźmina są wydawane w jednym tomie (w USA jest to kilka zeszytów) i takich historii mieliśmy już okazję poznać aż 7 i każda na swój sposób jest ciekawa, ale niezbyt rozbudowana. Nie jest też regułą, że komiksy wiedźmińskie będą kontynuować historię z gry, a właśnie w przypadku komiksu Wiedźmin: Corvo Bianco stało się inaczej. Przede wszystkim będzie to kontynuacja dodatku Krew i Wino, a całość ma zostać utrzymana w klimacie westernu. Powiem szczerze, że połączenie dosyć nietypowe jak na Rzeźnika z Blaviken, ale może być interesujące. Komiks zostanie wydany w Stanach Zjednoczonych w 8 maja sumarycznie w pięciu zeszytach. Jak będzie wyglądać wydanie w Polsce? Tutaj najpewniej musimy zaczekać do publikacji wszystkich części komiksu, a następnie odczekać jeszcze około pół roku. Wątpię też by komiks ten ominął Polskę, bowiem do tej pory pojawiały się w naszym rodzimym języku wszystkie komiksy od Dark Horse.

