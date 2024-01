Sprawdź czy Twój Samsung dostanie fotograficzne możliwości One UI 6.1

Po ostatniej prezentacji urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta jestem nieco monotematyczny. Dobrze jeszcze nie opadł kurz po premierze, a co chwilę otrzymujemy kolejne informacje dotyczące różnych nowości związanych z linią Galaxy S24. Zapewne posiadacze starszych modeli w tym urządzeń z linii Galaxy S22 czy Galaxy S23 zastanawiają się czy nowości pojawiają się na starszych modelach. Wygląda na to, że na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Z jednej strony tak, z drugiej już nie.

W przypadku sztucznej inteligencji posiadacze tylko modeli z linii Galaxy S23 oraz ubiegłoroczne składane telefony otrzymają pełne możliwości AI. Chodzi oczywiście o modele Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Składane smartfony to Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5. W przypadku nowości związanych z fotografią tutaj na szczęście grono szczęśliwców będzie zauważalnie większe

rodzina Galaxy S23 – Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE,

rodzina Galaxy S22 – Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 i wszystkie nowsze „składaki”

oraz tablety z serii Galaxy Tab S9.

Lista urządzeń jest znacznie dłuższa od tej związanej z AI co na pewno cieszy, jednak jakie to nowości przynosi ze sobą najświeższa wersja nakładki One UI 6.1? Tutaj część jest związanych z AI więc np. koloryzowanie zdjęć czarno-białych, nowe funkcje Motion Photo czy kilka innych rozwiązań. Zapewne zmian będzie znacznie więcej, już w samej nakładce One UI, a nie tylko w oprogramowaniu aparatu, ale to, że Koreańczycy dbają również o posiadaczy starszych urządzeń też się chwali.

