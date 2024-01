Galaxy Flip 6 będzie miał coś z Galaxy S24 Ultra

Tak na dobrą sprawę kurz i pył jeszcze nie opadł po największej ostatniej premierze urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta, a my już mamy dla Was kolejne informacje związane z następną dużą premierą od Samsunga.

Kalendarz eventów koreańskiego producenta jest od lat dosyć podobny. W pierwszym kwartale danego roku otrzymujemy bowiem flagową rodzinę urządzeń z najwyższej półki, natomiast gdzieś w okolicach drugiej części wakacji kolejny unpacked i nowości głównie z kategorii urządzeń składanych i tabletów. 17 stycznia miała miejsce oficjalna premiera nowości z linii Galaxy S24 czyli Galaxy S24, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra, a już dzisiaj mamy dla Was pierwsze konkretniejsze informacje związane z urządzeniami, które zobaczymy za nieco ponad pół roku. Mowa w tym wypadku konkretnie o Samsungu Galaxy Flip 6.

Przeciekowe informacje sugerują, że najnowsza generacja tańszych składanych rozwiązań od koreańskiego producenta będzie wyposażona w najnowszy układ Snapdragona czyli Snapdragona 8 Gen 3. Nie jest to żadne większe zaskoczenie, bowiem urządzenia sygnowane logiem koreańskiego producenta w wersji składanej do tej pory otrzymywały właśnie Snapdragony, bowiem w przypadku linii „zwykłych” flagowców mamy do czynienia z corocznym dylematem, czy będziemy mieć Exynosy czy jednak Snapdragony. W tym roku sytuacja w rodzinie Galaxy S24 jest mocno specyficzna. Z jednej strony w Galaxy S24 Ultra mamy Snapdragona 8 Gen 3, a z kolei niższych modelach zyskaliśmy jedynie Exynosa 2400. Oczywiście jak dane modele będą się sprawowały w praktyce przekonamy się po pierwszych testach, ale liczę, że przede wszystkim długość działania na jednym ładowaniu i stopień w jaki sposób się nagrzewa w porównaniu do poprzedników zostanie poprawiony.

Źródło: gsmarena.com