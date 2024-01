Wiemy kiedy nastąpi koniec HBO Max w Polsce

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o rynek streamingowy to w ostatnim czasie bardzo mocno się zmienia i ewoluuje. Pojawiają się kolejne nowe firmy, które chcą zwojować rynek, jednak moim zdaniem sami użytkownicy czują nieco w tym wszystkim już przesyt. Platform jest dużo, opłacanie ich wszystkich na raz kosztowałoby majątek (sam korzystam z kilku rozwiązań, co już generuje spore koszty), a najczęściej i tak nie ma czasu na obejrzenie wszystkich tych filmów i seriali. Jednak wyjątkiem w regule jest zdecydowanie HBO, które na przestrzeni ostatnich kilku lat przeszło już kilkukrotnie rebranding i zmiany. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy HBO Go, później HBO Max, a teraz zostanie już tylko Max. Nie wiem ty takie skracanie nazewnictwa nie zgubi najważniejszego elementu czyli HBO, który dla wielu szczególnie nieco starszych użytkowników platform streamingowych jest synonimem najwyższej jakości filmów i seriali. Jednak w tym zakresie decyzja już zapadła i na świecie rebranding już nastąpił. W Polsce jak na razie możemy jeszcze korzystać z HBO Max, ale za chwilę może się to zmienić.

Według przeciekowych informacji HBO Max zniknie w Polsce już na wiosnę, dla nas użytkowników będzie to pewna niepewność, bowiem na zachodzie cena nowej usługi nie należy do najtańszych. W Stanach Zjednoczonych podstawowy pakiet kosztuje 9,99 dolarów miesięcznie lub 99,99 dolarów rocznie, kolejne pakiety są zauważalnie droższe bo najmocniejszy to już koszt 19,99 dolarów i wówczas możemy korzystać zarówno z 4K jak i Dolby Atmos oraz pobierać do 100 materiałów na urządzenie mobilne. W Polsce jak na razie koszt miesięczny to 29,99 zł (chyba, że załapaliśmy się w promocji na start, wówczas jeszcze kilka złotych taniej wychodzi abonament), a rocznie to 234,99 zł. Plusem nowej oferty Maxa ma być udostępnienie materiałów dostępnych w Player.pl oraz produkcji TVNu, ale jak na razie nie wiemy w jakim zakresie i ile filmów i seriali będzie dostępnych na nowej platformie od Warner Bros.

Jak na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat debiutu platformy Max w Polsce, ale najpewniej w najbliższych tygodniach Warner Bros odsłoni nieco kart. Jak Wy zapatrujecie się na rebranding HBO Max? Dajcie znać w komentarzach.