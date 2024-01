Nowe iPhone’y z kilkoma ważnymi nowościami

Od premiery ostatniej generacji urządzeń sygnowanych logiem nadgryzionego jabłuszka minęło raptem kilka miesięcy, urządzenia na dobre nie zdążyły się zadomowić na rynku mobilnych technologii, a już mamy pierwsze nieco konkretniejsze informacje dotyczące najnowszych smartfonów, które ujrzą światło dzienne najpewniej jesienią bieżącego roku. Mowa w tym wypadku o iPhone’ach z serii 16, które według przecieków informacji mają mieć zaimplementowanych kilka ciekawych nowości.

Po pierwsze to na co czekali sami użytkownicy. W podstawowych dwóch modelach czyli iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus powinniśmy otrzymać układ mobilny, który w tym roku znajduje się w najmocniejszym wariancie czyli układ Apple A18 wraz z modułem łączności Qualcomma czyli X70. Mocniejsze warianty mają otrzymać układ bardziej podkręcony czyli z dopiskiem Pro i modułem łączności oznaczonym jako Qualcomm X75. W przypadku pamięci operacyjnej RAM do tej pory urządzenia giganta z Cupertino bazowały zaledwie na 6 GB pamięci operacyjnej. W tym roku ma się to zmienić bo użytkownicy powinni zyskać dodatkowe 2 GB, więc sumarycznie będzie to już 8 GB. Nadal niezbyt spektakularnie, ale zauważalnie lepiej niż „gołe” 6 GB. Mocniejsze warianty nie wiemy dokładnie jaki upgrade RAMu otrzymają ale najpewniej również 2 GB lub 4 GB, czyli odpowiednio 10 GB lub 12 GB. Jak to w praktyce będzie wyglądało przekonamy się zapewne bliżej premiery samych iPhone’ów.

Z pomniejszych zmian, o których mówi jeden z analityków wspomina się wsparcie dla Wi-Fi 6E, które aktualnie jest dostępne w modelach z dopiskiem Pro, natomiast Wi-Fi 7 ma zagościć w najmocniejszych wariantach. Mówi się również o zwiększeniu pojemności samych baterii, a także ma pojawić się technologia szybkiego ładowania o mocy do 40 W. W porównaniu do innych konkurencyjnych rozwiązań te 40 W wydaje się wyglądać nieco blado, ale już Samsung w przypadku swoich flagowych rozwiązań również nie za bardzo się wysilił i maksymalnie uzyskujemy 45 W ładowanie.

Przeciekowych informacji związanych z najnowszą linią flagowych urządzeń od Apple’a najpewniej w przeciągu kilku najbliższych miesięcy będzie się pojawiać bardzo dużo i część z nich może się nie zgadzać z pierwszymi informacjami, które pojawiają się na długo przed oficjalną premierą.

