Playstation 5 z nowym padem

W przypadku najnowszej generacji konsoli od japońskiego producenta zmiany w kontekście samego kontrolera były naprawdę bardzo duże w porównaniu do poprzedników. W przypadku Playstation 3 i 4 kontroler wizualnie nie zmienił się jakoś znacząco, przede wszystkim dodano dotykowy panel, jednak wielkość i masa poszczególnych rozwiązań nie zmieniła się znacząco. Jednak w przypadku Playstation 5 zmiany są zauważalnie większe. Poczynając od nazwy – czyli DualSense. Do tego wygląd kontrolera bardziej zaczął kształtem przypominać rozwiązanie największego konkurenta czyli pada od Xboxa, ale nadal pozostał ten charakterystyczny sznyt Sony. Nowy pad to również haptyka i adaptacyjne triggery, których próżno szukać w przypadku kontrolerów od PS3 czy PS4. Jednak największym mankamentem najnowszych kontrolerów od PS5 zdecydowanie jest bateria. Tak właściwie przy włączonych wszystkich funkcjach pada to maksymalnie 6 godzin grania, w porównaniu do DualShocka czas ten się skrócił trzykrotnie. Duża różnica, a jak weźmiemy pod uwagę, że po jakimś czasie nawet dosyć krótkim wydajność baterii spadnie to okazuje się, że po trzech godzinach trzeba ładować pada. Wygląda na to, że producent wsłuchał się w narzekania samych graczy i zniweluje ten problem.

Dosyć przypadkowo na stronie internetowego sklepu Best Buy pojawiła się oferta na pad DualSense oznaczony jak V2, w sumie nikt by nie zauważył takiej oferty gdyby nie opis. Bowiem wynika z opisu, że w nowej wersji będziemy mogli pograć na jednym ładowaniu około 12 godzin, wynik blisko dwukrotnie lepszy jest naprawdę bardzo dobry. Druga sprawa, że według opisu, który pojawił się w tym sklepie DualShock V2 nie powinien przytyć i nadal będzie ważyć nieco ponad 200 gram. Trzeci i ostatni aspekt dotyczy samej ceny, ta według sklepu nie uległa zmianie.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednoznacznie, że nowy pad pojawi się na sklepowych półkach całkiem niedawno. Gdy dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że cena się nie zmienia i jego wygląd to możemy być niemal pewni, że finalnie wersja nowsza wersja będzie tylko dostępna w sprzedaży i zastąpi aktualne pady PS5.

Jak Wam się podobają pady do Playstation 5? Nowa wersja to zmiany w dobrym kierunku? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: bestbuy.com