Spotify drożeje i to nie mało

Od jakiegoś czasu przyzwyczailiśmy się do tendencji, że wszystko drożeje. Inflacja zdecydowanie podbiła w dużym stopniu większość cen i to tych, które znamy na co dzień chociażby przez zakupy w każdym sklepie, ale również rozwiązania technologiczne mocno podrożały. Najlepszym przykładem są ceny usług streamingowych, które zdrożały naprawdę bardzo mocno. Teraz przyszła kolej na Spotify i tutaj pojawiły się niestety dla użytkowników złe wieści – podwyżki.

plan Premium Individual – 23,99 złotych (drożej o 4 złote, wcześniej 19,99 złotych),

plan Premium Student – 12,99 złotych (drożej o 3 złote, wcześniej 9,99 złotych),

plan Premium Duo – 30,99 złotych (drożej o 6 złotych, wcześniej 24,99 złotych),

plan Premium Family – 37,99 złotych (drożej o 8 złotych wcześniej 29,99 złotych).

Jak sami widzicie zmiany nie są kosmetyczne i różnice kilku złotych miesięcznie, są już zauważalne, owszem dla pakietu Family po rozbiciu dla kilku użytkowników cena nie będzie tak znacząco wyższa. Jednak mimo wszystko to, że pojawiają podwyżki cen nie powinno nikogo zaskoczyć. Plusem jest to, że zmiany cen nie są wprowadzane z dnia na dzień. Aktualny cennik obowiązuje do 31 marca, natomiast nowy z powyższymi zmianami będzie obowiązywał od pierwszego kwietnia bieżącego roku. Nowy cennik obowiązuje od 1 kwietnia, ale tylko dla tych, którzy korzystają już dłużej ze Spotify. Dla nowych użytkowników gorsza wiadomość, powyższe ceny obowiązują już od stycznia.

Źródło: własne