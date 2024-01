Asus ROG Phone 8 Pro już wiemy o nim wszystko

Kalendarz imprez technologicznych co roku nie zmienia się jakoś szczególnie. Kolejny rok rozpoczynamy najczęściej od targów CES, które odbywają się rok do roku w Las Vegas. Jednak wokół samych targów jest całkiem sporo różnych dodatkowych imprez i konferencji, a mimo wszystko pojawiają się przeciekowe informacje związane z konkretnymi urządzeniami. O najnowszym smartfonie od tajwańskiego producenta wiemy już od pewnego czasu, ale po długich informacjach w formie plotek teraz przyszła kolej na konkrety. Jaki w takim razie będzie Asus ROG Phone 8 Pro?

Zacznijmy od specyfikacji. Sercem telefonu będzie najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 3, do tego dochodzi jeszcze 16 GB lub 24 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 512 GB lub nawet 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 14. Specyfikację uzupełnia całkiem duży 6,78 calowy wyświetlacz AMOLED, który będzie mógł pracować z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 165 Hz i rozdzielczością Full HD+. Do tego dochodzi jeszcze 5500 mAh bateria wraz z technologią szybkiego ładowania o mocy do 65 W.

Jednak to co najciekawsze, to osiągi tego telefonu. Benchmarki już stawiają ten smartfon jako numer jeden. Według AnTuTu Asus Rog Phone 8 Pro wyciągnął całe 2 359 969 punktów, jest to świetny wynik, a kolejne benchmarki czyli np. Geekbench to 7422 punktów. Jak sami widzicie z całą pewnością będzie to prawdziwa bestia wydajnościowa, a my już znamy polskie ceny wszystkich wariantów urządzeń z linii ROG Phone 8.

ASUS ROG Phone 8 (12/256 GB) — 4999 zł

ASUS ROG Phone 8 Pro (16/512 GB) — 5899 zł

ASUS ROG Phone 8 Pro Edition (24/1024 GB) — 7099 zł

Jak sami widzicie nie są to zdecydowanie najtańsze rozwiązania i trzeba za najmocniejszy wariant sporo zapłacić bo ponad 7000 zł, ale tak na dobrą sprawę ciężko aktualnie znaleźć smartfon w tak potężnej konfiguracji z 24 GB pamięci RAM i 1024 GB pamięci wewnętrznej.

Źródło: informacja prasowa