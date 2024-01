Flagowiec Oppo fotograficzną bestią?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o smartfony to od wielu lat producenci sprzętu mobilnego walczą na różnych poziomach w przypadku rozwiązań „naj” – najszybszych, najlepszych, najmniejszych ramek itd. Takich potyczek w zależności od roku jest sporo, a i też zmianiają się trendy. Jeszcze kilka lat temu każdy producent walczył o to by implementować jak najwięcej aparatów w swoich telefonach, na szczęście ten trend się trochę wycofał. Dzięki czemu nie mamy po kilkanaście obiektywów w smartfonach tylko powiedziemy maksymalnie trzy, cztery. W przypadku flagowych modeli mamy do czynienia przede wszystkim z poprawią jakości zdjęć ze względu na większe i lepsze matryce. Co faktycznie w rzeczywistości przekłada się na lepszą jakość zdjęć. Do tej pory synonimami najlepszych fotosmartfonów był Samsung czy Apple, ale też to się zmienia i wielu producentów również tych chińskich zmienia podejście i również w swoich flagowych rozwiązaniach implementuje naprawdę mocne rozwiązania foto. Czego przykładem jest zbliżający się wielkimi krokami kolejny flagowiec chińskiego producenta – Oppo.

Mowa w tym wypadku o Oppo Find X7 Ultra, który właśnie został oficjalnie zaprezentowany i to co robi największe wrażenie to właśnie aparat. Jego specyfikację znajdziecie poniżej

główny obiektyw 50 Mpx, Sony LYT-900, 1″, 1.6µm, f/1.8, PDAF, Laser AF, OIS,

obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpx, 1/1.95″, 1.0µm, f/2.0,

peryskopowy teleobiektyw 50 Mpx, 1/1.56″, 1.0µm, 2,8-krotny zoom optyczny, OIS,

peryskopowy teleobiektyw 50 Mpx 1/2.51″, 6-krotny zoom optyczny, nawet 120-krotny zoom cyfrowy, OIS,

Jest jeszcze przednia kamera do selfie 32 Mpx z nagrywaniem aż do 4K, Oczywiście nie mogło zabraknąć współpracy z Hasselblad. Zaimplementowano również silnik HyperTone, Master Mode i wsparcie dla 16-bit RAW MAX.

Jak sami widzicie jest to naprawdę potężna specyfikacja, po pierwsze główny obiektyw to najświeższa matryca od Sony 1”, do tego dochodzą aż dwa peryskopowe teleobiektywy z sumarycznie 120 krotnym zoomem cyfrowym. Powiem szczerze, że jest naprawdę to ogromny zestaw, który myślę, że w rękach sprawnego fotografa będzie można wyciągnąć naprawdę bardzo dużo.

Reszta specyfikacji to również top of the top, czyli Snapdragon 8 Gen 3 do tego dochodzi 16 GB pamięci operacyjnej RAM, bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W przewodowym i 50 W bezprzewodowym. To wszystko sprawia, że ten telefon wydaje się kompletny. Jednym minusem w tej beczce miodu, może być brak dostępności Oppo Finx X7 Ultra w Polsce. Jak na razie docelowo jest to tylko rynek chiński, a jak będzie wyglądała sytuacja później okaże się za jakiś czas, ale może być z tym trudno.

