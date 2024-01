„Hirołsy 3” z nowym miastem!

Tak, tak dobrze czytacie właśnie na bądź co bądź dosyć leciwą produkcję Heroes of Might & Magic 3 pojawił się nowy update, a tak właściwie cały dodatek – Horn of the Abyss. Dla przypomnienia Heroes of Might & Magic 3 to gra wydana pierwotnie w 1999 roku, doczekała się również wersji HD, która notabene nie przyniosła zbyt wielu nowości. Jednak jak to bywa w przypadku tak popularnych gier sprzed lat zakasali rękawy sami gracze i dzięki ich determinacji oraz poświęceniu pojawił się tuż przed końcem ubiegłego roku cały spory dodatek, który wprowadza całkiem sporo nowości, a z całą pewnością największą z nich jest zupełnie nowym zamkiem – Fabryką.

Ci z Was, którzy lubią połączenie steampunku i klimatu westernu powinni się niezwykle szybko odnaleźć w nowej frakcji. Jest to coś co twórcy dodatku zrobili zupełnie od podstaw, ale powiem szczerze, że na gameplay’ach wygląda to naprawdę świetnie i bardzo dobrze wpisuje się w klimat rozgrywki. Bo ciężko jest tę frakcję porównywać do czegoś co już w świecie „Hirołsów 3” się pojawiło do tej pory. Prócz nowej frakcji twórcy zaimplementowali znacznie więcej zmian wśród nich między innymi można znaleźć poprawę PvP, nowy edytor i całą masę pomniejszych ulepszeń i modyfikacji. Co ważne update jest dostępny zupełnie za darmo więc każdy kto posiada Heroes of Might & Magic 3 będzie mógł przetestować Fabrykę na własnej skórze.

Dajcie znać jak Wam się podoba nowa frakcja w Heroes of Might & Magic 3 i czy kolejne modyfikacje od tych samych twórców będziecie wyczekiwać z niecierpliwością.