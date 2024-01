realme GT 2 Pro właśnie otrzymuje Androida 14 i realme UI 5.0

Z aktualizacjami do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem jest tak, że ich cykl wydawniczy zaczyna się już na dobre kilka miesięcy przed wydaniem oficjalnej i stabilnej wersji Androida. Jednak dopiero po rynkowym debiucie kolejnej generacji Androida producenci pełną parą ruszają z akcją aktualizacyjną dla swoich flagowców, bo te najczęściej otrzymują odpowiednie update w pierwszej kolejności. To, że Samsung czy Google aktualizuje swoje urządzenia wiemy już od dłuższego czasu i nie jest to żadne zaskoczenie, ale o kolejnych dużych łatkach między innymi dla urządzeń sygnowanych logiem chińskiego producenta realme jest znacznie większym zaskoczeniem.

Po pierwsze update zaczął się właśnie pojawiać na mocniejszym wariancie flagowego rozwiązania realme czyli realme GT 2 Pro. Model ten według doniesień zaczął otrzymywać odpowiednią łatkę również w Polsce. Jakie nowości przynosi ze sobą najnowsza łatka realme? Przede wszystkim najnowszą stabilną wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 14. Do tego nie mogło zabraknąć również nowszej wersji autorskiej nakładki realme czyli realme UI 5.0. W przypadku update’u mamy również pakiet bezpieczeństwa datowany na 1 grudnia ubiegłego roku. Całość pod względem aktualizacji nie wybiega niczym szczególnym poza aktualne standardy. No, może trochę wybiega sama wielkość łatki. Bo ta ma blisko 5,5 GB dużo i dlatego też warto odpowiednio wcześniej się przygotować na taką aktualizację. Co możemy zrobić wcześniej? Podłączyć się do naszej bezpiecznej sieci Wi-Fi, do tego naładować w pełni telefon tak by podczas aktualizacji nam się nie wyłączył. Dla bezpieczeństwa warto skopiować wszystkie nasze prywatne dane. Co prawda jeśli chodzi o aktualizację ta nie powinna usunąć żadnych prywatnych danych, ale dzieje się to tylko wówczas gdy coś po drodze podczas całego procesu po prostu się posypie.

Trzeba wziąć pod uwagę, że realme dopiero co rozpoczął proces aktualizacji dla realme GT 2 Pro, więc możliwe że zanim otrzymacie na Waszych telefonach odpowiednie powiadomienie może minąć kilka dni. By sprawdzać na bieżąco czy update się pojawił warto wejść w ustawieniach i znaleźć odpowiednią funkcję związaną z aktualizacjami.

Dajcie znać czy na Waszych telefonach realme GT 2 Pro pojawiła się już łatka i jak sprawuje się w praktyce.

Źródło: gsmarena.com