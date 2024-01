Pierwsze informacje na temat nowej generacji tabletów Xiaomi

Kategoria rozwiązań mobilnych jakim są tablety na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo mocno wraca do swoich korzeni, czyli tak właściwie lat świetności, gdy tablet był bardzo popularny i był niemal w każdym domu. Owszem popularność wraca, choć nadal nie są to najlepsze czasy tabletów. Producenci sprzętu mobilnego wracają do rozbudowy swojego portfolio i przykładem takiego producenta jest właśnie Xiaomi. Już jakiś czas temu mieliśmy okazję zapoznać się z linią urządzeń Xiaomi Pad 6, teraz przyszła kolej na następną generację urządzeń z kategorii tabletów – Xiaomi Pad 7 i to wersji Pro.

Mowa w tym wypadku o najmocniejszym wariancie czyli Xiaomi Pad 7 Pro. Pierwszą podstawową informacją jest to, że sercem nowego tabletu Xiaomi będzie układ Snapdragona 8 Gen 2. Do naszej dyspozycji zostanie oddany 10 calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD. Całość pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1480×2367 pikseli i wspiera odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz. Z uzupełniających informacji wynika, że dodatkowo specyfikację uzupełni bateria o pojemności 10 000 mAh, która dodatkowo wspiera technologię szybkiego ładowania do 120 W. Ciężko w tym momencie coś więcej powiedzieć na temat najnowszego tabletu Xiaomi, bo według przeciekowych informacji Xiaomi Pad 7 Pro zostanie zaprezentowany wiosną bieżącego roku. Dokładniej mówiąc w okolicach kwietnia.

Czy tablet ten pojawi się na polskich sklepowych półkach tego w tym momencie nie można powiedzieć. Choć znając życie Xiaomi raczej chociaż jeden ze swoich modeli flagowych tabletów będzie chciał wydać również w Europie w tym w Polsce. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta. Jesteście zainteresowani zakupem tabletu? Czy jednak urządzenia te według Was odeszły do lamusa? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com