TP-Link KE100 KIT – test inteligentnego termostatu

W tym roku temperatura na zewnątrz trzymała się całkiem nieźle, aż w którymś momencie gruchnęło i aura na zewnątrz szybko zmieniła się z jesiennej na zimową. To też oznacza jedno, że zaczynamy ogrzewać nasze domy i mieszkania. Dzięki temu najnowszemu zestawowi od TP-Linka możemy robić w to sposób w pełni kontrolowany, a przy okazji zaoszczędzić na samym ogrzewaniu dlatego też warto przyjrzeć się bliżej TP-Link KE100 KIT, który jakiś czas temu pojawił się na sklepowych półkach. Jak sprawuje się w praktyce? Czy wart jest swojej ceny? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Tym razem testowany urządzenie nie pochodzi z linii Tapo, lecz Kasa. Drugiej rodziny urządzeń sygnowanych logiem chińskiego producenta. Przez co opakowanie ma kolorystykę nieco inną, bo zachowaną w wersji biało seledynowej. Opakowanie zostało wykonane z twardej wersji kartonu, jednak to co najważniejsze to zdecydowanie zawartość. Znajdziemy tutaj przede wszystkim sam termostat, ale również bramkę/huba, którą musimy podłączyć by móc korzystać w pełni z rozwiązań termostatu. Do tego dochodzi jeszcze zestaw przejściówek, dzięki którym będziemy mogli podłączyć termostat do praktycznie każdego grzejnika. Nie mogło zabraknąć również dwóch baterii, niezbędnych do działania urządzenia, a także kluczyka do otwarcia urządzenia. Zestaw papierologii również znajduje się na miejscu. Tak na dobrą sprawę mamy w podstawowym zestawie wszystko czego potrzebujemy do działania i uruchomienia urządzenia na co dzień.

Jakość wykonania oraz design

W przypadku designu urządzeń nie mamy tutaj żadnych większych zaskoczeń. Jeśli chodzi o huba, mamy tutaj prostą bryłę, która ma niewielką diodę informującą LED, a także głośnik. Całość wpinamy prosto do gniazdka elektrycznego. W przypadku termostatu również nie mamy tutaj żadnych większych fajerwerków. Otrzymujemy prostą bryłę, ale zauważalnie większą niż w przypadku zwykłego termostatu. Trzeba wziąć pod uwagę gabaryty bo nie zawsze w każdym kącie Wam się zmieści ten termostat. Od frontu mamy zdejmowalne wieczko za pomocą kluczyka, który wystarczy przekręcić. Po zdjęciu klapki mamy dostęp do baterii oraz klawisza reset. Na zewnętrznej części mamy tylko niewielki wyświetlacz, który może nam wyświetlać dane w pionie i w poziomie (zmieniamy to z poziomu aplikacji). Urządzenie jest wykonane przede wszystkim z plastiku, ale całość jest z dobrej jakości materiałów. Nie ma mowy być coś skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Jakość w żaden sposób nie odbiega od wysokich standardów innych podobnych rozwiązań.

Warto jeszcze słowo rzucić na temat samego sposobu montażu. Całość jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy zdemontować nasz wcześniejszy termostat. W większości przypadków nawet nie będziecie potrzebowali dodatkowego klucza czy osprzętu. Chyba, że korzystać będziecie z jakiejś przejściówki wówczas możliwe, że trzeba będzie wykorzystać śrubokręt, ale na szczęście nie jest to coś co wymagałoby jakiś szczególnych umiejętności. Trzeba też przy montażu sprawdzić, w którym miejscu mamy ekran, tak by do niego był łatwy dostęp (jest to odpowiednio oznaczone na krawędzi termostatu).

Oprogramowanie

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił osobną aplikację jeśli chodzi o TP-Link KE100 KIT. Nazywa się ona KASA i tak na dobrą sprawę jest ona niezwykle podobna do tej znanej nam Tapo, ale mimo wszystko wymaga od nas zainstalowania dodatkowej aplikacji. W ustawieniach aplikacji Tapo możemy sparować drugiego Huba, ale niestety nie „widzi” on wówczas termostatu. Możemy podłączyć tylko rozwiązania Tapo. Szkoda, bowiem to oznacza jedno, że nie możemy wykorzystać termostatu do automatyzacji od Tapo, a jedynie osobno. Ogranicza to w znaczny sposób pole manewru. Jeśli chodzi o samego huba możemy do niego bez przeszkód podłączyć nawet 32 termostaty, więc nawet w dużym domu taka ilość nie zostanie w pełni wykorzystana.

Co możemy zrobić przy pomocy aplikacji Kasa? Przede wszystkim zupełnie zdalnie włączać i wyłączać urządzenie. Ma wbudowany termometr, więc również temperaturę w pomieszczeniu i dzięki temu możemy również zadać, by utrzymywał odpowiednią ciepłotę w pomieszczeniu. Dodatkowo możemy włączyć tryb czuwania, który będzie dopiero załączał, gdy temperatura spadnie np. poniżej 5 stopni, co zapobiegnie zamarzaniu rur. Z poziomu aplikacji jest opcja również modyfikacji czy mają się załączać przy wykryciu czujników otwarcia drzwi/okien (lecz te musimy mieć podpięte do aplikacji Kasa). Jest też opcja by zmieniania ustawienia temperatury wczytując dane z zupełnie innego czujnika. Co ważne podstawowe ustawienia termostatu czyli docelową temperaturę możemy ją zmienić mechanicznie przekręcając część termostatu. Sam termostat również nie jest szczególnie głośny, więc nie będzie np. Was w nocy budził gdy wyłączy się lub włączy.

Warto wspomnieć, że całe urządzenie działa na zasilaniu bateryjnym, więc raz na jakiś czas przyjdzie nam wymienić baterie, ale podczas testów nie udało mi się ich rozładować więc nie wiem dokładnie co ile trzeba je wymieniać. Myślę, że mniej więcej raz na sezon trzeba będzie je wymienić.

Łączność

Do działania w pełni termostatu potrzebujemy bramki, którą mamy w zestawie. Później po konfiguracji musimy tak rozmieścić samą bramkę by termostat był w jej zasięgu w innym wypadku nie będziemy w stanie jej w pełni kontrolować. Inna sprawa, że podczas testów nie miałem z działaniem termostatu i łącznością najmniejszych problemów.

Podsumowanie

TP-Link KE100 KIT to bardzo ciekawe rozwiązanie, które daje nam spore możliwości działania, a w zestawie mamy pełny zestaw elementów, które są niezbędne do działania urządzenia na co dzień. Szkoda, że tym momencie ciężko znaleźć na sklepowych półkach pojedynczych termostatów lub zestawu z większą ilością termostatów. Mimo to zestaw jest jak najbardziej wart zakupu.