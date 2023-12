Adam Kiciński odsłania nieco tajemnic CDProjekt

Przy okazji ostatniego wywiadu prezesa CDProjekt Adama Kicińskiego w internecie pojawiło się nieco nowych ogólnych szczegółów związanych z nadchodzącymi produkcjami od „Redów”. Nie ma wśród nich szczególnie odkrywczych danych, ale mogą wskazywać na nowości i rozwiązania, które niebawem pojawią się przy okazji premier gier CDProjekt.

Po pierwsze i najważniejsze aktualnie CD Projekt pracuje nad czterema grami AAA, choć nie wszystkie pochodzić będą z warszawskiej siedziby twórców. Najważniejszym projektem zdecydowanie jest Polaris, czyli roboczo nazwana czwarta część Wiedźmina. Już teraz pracuje przy niej ponad 330 osób, a do końca pierwszej połowy przyszłego roku pojawi się kolejne kilkadziesiąt i finalnie będzie ich ponad 400. Kolejny duży projekt to Orion czyli kontynuacja Cyberpunka 2077. Tutaj zakres prac jest bardzo mały i jeszcze długa droga do wydania tej gry. Zostają jeszcze dwa projekty Sirius czyli gra w uniwersum Wiedźmina, a także remake pierwszego Wiedźmina. A to nie koniec nowości od Redów w tym roku. Przede wszystkim w przyszłym roku mogą się pojawiać kolejne doniesienia odnośnie rozwiązań, które nie są związane stricte z grami na konsole czy PC, lecz z uniwersum Wiedźmina czy Cyberpunka 2077. Mogą być to projekty serialowe czy filmowe.

Ważne jest również zapewnienie Adam Kicińskiego, że CDProjekt, że nie zamierzają sprzedać studia zagranicznemu gigantowi. Z drugiej strony również nie zamierzają przejmować mniejszych film.

