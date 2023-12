Asus Zenfone 10 otrzymuje właśnie Androida 14

Proces aktualizacji urządzeń do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem dla różnych smartfonów rozpoczął się wraz z wydaniem Androida 14 w wersji stabilnej. Od debiutu rynkowego minęło już nieco czasu i kolejni producenci wydają odpowiednie aktualizacje dla swoich przede wszystkim flagowych rozwiązań. Już kilkukrotnie mieliście okazję przeczytać na łamach MobileWorld24.pl o nowych łatkach między innymi dla urządzeń Samsunga czy OnePlus, a teraz przyszła kolej na następnego producenta – tym razem tajwańskiego Asusa.

W przypadku aktualizacji, która właśnie wylądowała na tegorocznym flagowcu Asusa czyli Zenfone 10 to prócz najświeższej wersji Androida nie wnosi spektakularnych zmian. Po pierwsze update waży całkiem sporo po dokładnie 1,3 GB, więc warto przed rozpoczęciem pobierania podłączyć się do zasięgi sieci Wi-FI, zawsze to oszczędzamy nieco naszego pakietu. Druga sprawa to przed rozpoczęciem wykonania aktualizacji trzeba mieć naładowany telefon, proces może trwać dobrych kilkadziesiąt minut i gdy telefon się rozładuje możemy mieć całkiem spory problem. Trzeci element dotyczy naszych prywatnych danych w telefonie, warto zrobić kopie zapasową i mieć je dodatkowo zabezpieczone. Oczywiście sam update nie kasuje danych, ale jeśli coś po drodze nie pójdzie po naszej myśli, może być to naprawdę dobre zabezpieczenie przed ich utratą.

Update jak na razie dopiero rozpoczął swój podbój Asusa Zenfone 10, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać jak odpowiednie powiadomienie pojawi się na Waszych telefonach. Można zawsze w ustawieniach ręcznie sprawdzić czy aktualizacja jest już dostępna. Oczywiście dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy update pojawił się już na Waszych egzemplarzach Zenfone 10 oraz jak sprawuje się w praktyce.

Źródło: gsmarena.com