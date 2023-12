Hakerzy odkrywają karty Insomniac Games

Ataki hakerskie na przestrzeni ostatni miesięcy niestety pojawiają się coraz częściej. Hakerzy z jednej strony upatrzyli sobie przeciętnych użytkowników, którzy tracą czasem naprawdę spore pieniądze. Z drugiej strony hakerzy atakują firmy, które zajmują się zupełnie innymi rzeczami chociażby produkcją gier czy diagnostyką laboratoryjną. Jednak schemat działania hakerów w przypadku drugiej opcji jest nieco inny. Włamywacze chwalą się, że dostali się do ważnych danych i część z nich na wstępie udostępniają, a po chwili żądają okupu najczęściej w bitcoinach na grube miliony. W innym wypadku nie reszta ukradzionych danych trafia do internetu. Tak się właśnie stało z włamaniem do studia zajmującego się tworzeniem gier Insomniac Games.

Już kilka dni temu pojawiły się pierwsze przeciekowe informacje sugerujące, że faktycznie włodarze Insomniac Games stali się celem ataku hakerskiego. Według standardowych procedur włamywacze zażądali okupu i go nie dostali przez co ponad terabajt danych związanych ze studiem należącym do Sony Playstation trafiło do sieci. Dzięki temu wiemy naprawdę sporo odnośnie planów studia na kolejne dobrych kilka lat.

Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że gra z Wolverinem w roli głównej trafi do sprzedaży dopiero pod koniec 2026 roku. Jednak dla fanów Spider-Mana jest również dobra wiadomość, bowiem przeciekowe informacje, mówią że pod koniec 2025 roku będziemy mogli zagrać w Marvel’s Spider-Man Venom: Lethal Protector. Ma to być produkcja podobna do Spider-Man Miles Morales czyli dodatek z osobną historią, która ma być pomostem pomiędzy drugą, a powstającą trzecią częścią gry. Ta ostatnia ma się pojawić pod koniec 2028 roku. Insomniac Games ma w planach jeszcze jedną grę już na 2031 lub 2032 rok również w uniwersum Marvela ale tym razem o X-Menach.

Dodatkowo najpewniej w najbliższej przyszłości gdy gracze będą analizować kolejne megabajty danych, które wyciekły przez hakerów pojawiać się będą kolejne doniesienia związane z nadchodzącymi produkcjami od Insomniac Games. Wygląda na to, że plany twórców Spider-Mana są naprawdę bogate i przez najbliższe 10 lat będziemy mieć w co grać. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem na jaką Wy najbardziej czekacie produkcję ze stajni Insomniac Games.

