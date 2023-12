Playstation 5 sprzedało się w ponad 50 milionach egzemplarzy

Konsola Playstation 5 nie miała łatwego początku jeśli chodzi o istnienie na rynku. Zadebiutowała ona 19 listopada 2020 roku czyli nieco ponad 3 lata temu i to w okresie już pandemicznym, gdzie dostępność konsoli w sprzedaży była naprawdę mocno utrudniona przez brak odpowiednich części do produkcji sprzętu. Co z jednej strony ograniczało znacznie sprzedaż. Z drugiej strony mocno podbiło rynkową cenę urządzenia. Sytuacja poprawiła się dopiero w połowie bieżącego roku, gdzie cena konsoli wróciła to poziomów sugerowanych przez producenta, a w ostatnim czasie można znaleźć również w zauważalnie lepszej. Mimo niezbyt łatwego wejścia w rynek Playstation 5 przez pierwsze 161 tygodni sprzedało się ponad 50 milionów egzemplarzy. Wynik naprawdę świetny, a w porównaniu do poprzedniczki Playstation 4 sprzedaż tej samej ilości zajęła tydzień krócej.

W przypadku Playstation 4 od początku istnienia na rynku sprzedało się ponad 113 milionów egzemplarzy tej konsoli, więc droga do pobicia rekordu poprzedniczki stoi otworem. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej konsola jest w zauważalnie lepszej cenie i z jej dostępnością nie ma najmniejszych problemów. W międzyczasie pojawiła się na sklepowych półkach również wersja slim, która wyparła dotychczasową wariant konsoli, a już od pewnego czasu pojawiają się przeciekowe informacje, że pierwsi deweloperzy otrzymali tak zwane dev kity, czyli pre produkcyjne zestawy konsoli Playstation Pro, która ma być odświeżeniem i wzmocnieniem szczególnie pod względem mocy obliczeniowe obecnej generacji urządzeń.

